متن پیام نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر به شرح زیر است:

دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته در جهان، نه تنها میراث طبیعی مشترک پنج کشور ساحلی است، بلکه نمادی از همبستگی، تمدن و شکوفایی اقتصاد منطقه‌ای به شمار می‌آید. روز بین‌المللی دریای خزر که هر ساله در ۲۱ مردادماه (۱۲ اوت) گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای تجدید عهد با حفاظت از این زیست بوم منحصر به فرد است.

در سال ۱۳۸۲ کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) گام مهمی در همکاری‌های زیست محیطی خزر برداشتند. سالروز لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵، با باور مشترک به حفظ این دریا برای آیندگان و جلب توجه جهانیان به زیست بوم شکنده آن، روز بین المللی خزر نامیده شد.

پهنه آبی و زیست‌بوم غنی این دریا، مامن گونه‌های نادر آبزی و منبع معیشت مردمانی است که قرن‌ها در سواحل آن زیسته‌اند. تنوع زیستی خزر گنجینه‌ای ارزشمند است که با همت ملی و همراهی بین‌المللی باید آن را پاس بداریم.

در سال‌های اخیر، آلودگی نفتی، تخریب زیستگاه‌های ساحلی و صید بی‌رویه تهدیدی جدی برای بقای خزر به شمار می‌آیند. تغییرات اقلیمی و افزایش دما نیز وضعیت بحرانی سطح آب را تشدید کرده است. زمان آن رسیده که با اتخاذ راهکارهای علمی و اجرایی، روند تخریب را متوقف کنیم.

پهنه آبی خزر امروز با بحران کاهش نگران‌کننده سطح آب روبه‌روست. این پدیده نه‌تنها تهدیدی برای آبزیان و پوشش گیاهی منحصربه‌فرد منطقه است، بلکه زندگی میلیون‌ها نفر در کشورهای ساحلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اکنون زمان آن رسیده که کشورهای ساحلی با همبستگی و مسئولیت‌پذیری، برای نجات این میراث طبیعی گام بردارند. همگان می‌دانیم که حفاظت از دریای خزر، حفاظت از آینده است.

همکاری کشورهای ساحلی – ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان – کلید موفقیت در حفاظت از دریای خزر است. توسعه معاهدات منطقه‌ای، افزایش تبادل داده‌های علمی و ترویج گردشگری بر پایه توسعه پایدار می‌تواند به احیای این اکوسیستم کمک کند.

نقش دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سمن‌های محیط‌زیستی در تولید دانش و آگاهی‌بخشی به جامعه بسیار تعیین‌کننده است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین پایش آلودگی و مدیریت هوشمند منابع آبی، پیش‌نیاز توسعه متوازن در حاشیه دریای خزر است.

آگاهی عمومی و آموزش نسل آینده سد محکمی در برابر تخریب‌های بی‌رویه خواهد بود. کودکان و جوانانی که امروز با خزر آشنا می‌شوند، فردا نگهبانان مسئول این دریا خواهند بود.

روز بین‌المللی دریای خزر، فرصت مهمی برای طبیعت و انسان هایی است که در کرانه این دریا زندگی می‌کند. بیایید با همدلی و اراده جمعی، ثروت‌های خدادادی خزر را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و فردایی پایدار بسازیم.