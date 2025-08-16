  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

دیدار و گفتگوی سفیر جمهوری خلق چین با غریب‌آبادی

سفیر جمهوری خلق چین و معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه کشورمان در دیداری که داشتند به تبادل نظر پیرامون نشست سران سازمان همکاری شانگهای و سایر موضوعات مورد علاقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌‎آبادی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «در دیدار سفیر جمهوری خلق چین، در خصوص نشست سران سازمان همکاری شانگهای و تمهیدات حضور جناب آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، و سایر موضوعات مورد علاقه مانند قطعنامه ۲۲۳۱ تبادل نظر کردیم. دو کشور بر تقویت چندجانبه گرایی و پیشبرد همکاری‌های جنوب -جنوب در بستر نهادهای چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس اتفاق نظر دارند.»

