به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «در دیدار سفیر جمهوری خلق چین، در خصوص نشست سران سازمان همکاری شانگهای و تمهیدات حضور جناب آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، و سایر موضوعات مورد علاقه مانند قطعنامه ۲۲۳۱ تبادل نظر کردیم. دو کشور بر تقویت چندجانبه گرایی و پیشبرد همکاریهای جنوب -جنوب در بستر نهادهای چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس اتفاق نظر دارند.»
کد خبر 6562251
