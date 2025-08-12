به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در نشستی با عنوان «نشست همدلانه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اهالی رسانه» گفت: حکمرانی و دولت باید نقد شوند تا بتوانیم نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنیم.
وی همچنین افزود: این معاونت از ذیل معاونت اول رئیسجمهور به معاونت زیرنظر مستقیم رئیسجمهور ارتقا یافته است.
حسینزاده با اشاره به آغاز فعالیتهای خود اظهار کرد: از روز اول سعی کردم بانک ایدهای راهاندازی کنم و در همه نشستها، از نخبگان گرفته تا جهادگران بی سنگر و چهرههای مختلف، ایدهها را جمعآوری و از همه پرسیدم چه کارهایی باید پیگیری شود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در ادامه گفت: من حدود سه دوره نماینده مردم در مجلس بودهام و همواره به دنبال شفافیت و حقوق شهروندی بودهام. حوزه خبرنگاری نیز چشمان بیدار جامعه است.
در سطح کشور ۵۸۵ هزار و ۳۱۵ پروژه وجود دارد
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در بخشی از سخنان خود گفت: با راهاندازی سامانه پایش پروژههای زیربنایی روستاها، تمامی پروژهها را رصد میکنیم. در سطح کشور ۵۸۵ هزار و ۳۱۵ پروژه وجود دارد و ما بهطور دقیق میدانیم سهم اعتبارات روستاها در نظام بودجهریزی چقدر است و آیا این اعتبارات به صورت متوازن تخصیص مییابد.
حسینزاده افزود: شاخصهایی مانند مقاومسازی مسکن و مدارس، برق، گاز، آبرسانی و دسترسی به اینترنت، معیارهای رصد پروژههای روستایی هستند. بر اساس این رصدها، چهارمحال و بختیاری کمبهرهترین استان در توزیع آب بوده است که علت آن اجرای پروژهها با استفاده از رانت اعلام شده است. به گفته وی، همه شهروندان باید از امکانات برابر برخوردار باشند.
حکمرانی دادهها در کشور به درستی عمل نکرده است
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: به اعتقاد من، حکمرانی دادهها در کشور به درستی عمل نکرده است. ما بانک اطلاعاتی خود را به کمک توسعه روستایی برای دستگاههایی که در حوزه خدماترسانی به روستاها فعالیت میکنند، فراهم کردهایم. سامانه GIS در این زمینه کمک شایانی به فعالیتهای روستایی کرده است و ما از این سامانه به درستی بهره میبریم. به نظر میرسد این بانک اطلاعاتی، یکی از کاملترین بانکهای اطلاعاتی کشور باشد.
حسینزاده درباره وضعیت اشتغال در روستاها گفت: باید مسیر جدیدی را آغاز کنیم تا مردم از این توسعه بهرهمند شوند. در بسیاری از محصولات کشاورزی توان بالایی داریم و باید با روشهای بهرهورانه، تولیدات خود را به سطوح بالاتری ارتقا دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در نظام برنامهریزی ما برای هر رسته، استان و روستا، موضوع سرمایهگذاریها به دقت بررسی میشود و قرار نیست در مناطقی که منابع آبی کافی ندارند، سرمایهگذاری آببر صورت بگیرد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه طرحهای روستایی باید پیوست پایداری آب داشته باشند، افزود: برای تمام روستاها ۱۴ شاخص و ۵۲ سنجه تعریف کردهایم و مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به طور جامع بررسی میکنیم.
حسینزاده همچنین اظهار کرد: در حوزه روستایی به دنبال توسعه روستای فناورانه هستیم؛ توسعهای که همه پلتفرمها و اکوسیستمهای فناورانه را به روستاها متصل کند. به این ترتیب درآمد محصولات روستایی به جای دلالان، مستقیماً به جیب روستاییان بازخواهد گشت.
وی درباره تربیت تسهیلگران که قرار است روستاییان را در بستههای مختلف آموزش و توانمند کنند، گفت: مردم باید خودشان توسعه را ایجاد کنند؛ آنها باید کانون اصلی توسعه باشند و ما تسهیلگر فعالیتهای مردم خواهیم بود. مردم را باید به محور مرکزی توسعه روستاها و مناطق محروم تبدیل کنیم.
فعالیت ۶۴ هزار گروه جهادی و ۲۵ دستگاه در حوزه توسعه روستاها و مناطق محروم
معاون رئیسجمهور با اشاره به فعالیت ۶۴ هزار گروه جهادی و ۲۵ دستگاه در حوزه توسعه روستاها و مناطق محروم، اظهار داشت: باید هدفی مشترک داشته باشیم و در قالب یک منظومه و سمفونی همکاری کنیم.
حسینزاده افزود: روستاییان ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین میکنند و لازم است توسعه روستاها به مطالبهای اصلی تبدیل شود. دکتر پزشکیان از من خواسته صدای بی صدایان باشم و فکر میکنم در این مسیر به همدلی گستردهای با خبرنگاران نیاز داریم.
وی ادامه داد: امروز اداره کل توانمندسازی و اشتغال را راهاندازی کردیم و باید بر روی داشتههایمان سرمایهگذاری کنیم. در سه سال باقیمانده، هدف ما توانمندسازی سه دهک پایین جامعه با توسعه و اشتغال پایدار است تا آنها بتوانند روی پای خود بایستند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: اشتغال پایدار و اقتصاد دغدغه اصلی ما است. تاکنون ۲۵ درصد مسئولیت اجتماعی شرکتها را دریافت کرده و اعتبارمان را به دو همت رساندهایم. همچنین ۱۸۰ پست ایجاد کردهایم تا نظارت و تسهیلگری بر ۶۰ هزار روستا را با بهرهگیری از ابزار و دانش برای حکمرانی درست انجام دهیم.
شبکه روستا در صدا و سیما راهاندازی میشود
حسینزاده اعلام کرد: قرار است شبکه روستا در صدا و سیما با نظارت و راهبری ما راهاندازی شود و چه در قالب شبکه یا تولید برنامه همکاری خواهیم کرد.
وی به موضوع جاماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: آمار ۹۶۵ هزار جامانده از تحصیل در کشور را داریم و اداره کل مربوطه را بر اساس آمایش سرزمین راهاندازی کردهایم تا اقدامات مؤثری انجام شود.
معاون رئیسجمهور در رابطه با احیای واحدهای راکد افزود: هفت هزار واحد شناسایی شده و احیای هزار واحد آغاز شده است.
حسینزاده با اشاره به همبستگی ملی در جنگ ۱۲ روزه گفت: دست همه کسانی که پای وطن ایستادند را میبوسم و خادم آنها هستم. حفظ همبستگی بسیار مهم است و مردم خواهان عملکرد و کارکردگرایی هستند. ما باید به عنوان ارکان دولت تغییر کنیم و باید پول و ارزش خلق کنیم.
وی یادآور شد: ملت و حاکمیت دارای حقوق و مسئولیتهای متقابل هستند. در معاونت توسعه روستایی در صدد جذب نخبگان مناطق محروم هستیم و باید نگاهمان به ظرفیتهای درون سرزمین خودمان باشد.
