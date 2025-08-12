خدمات رایگان نظام مهندسی؛ گامی بزرگ به سوی تحقق نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه از افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه اراک خبر داد و افزود: این روند در آینده نزدیک به فاجعهای انسانی تبدیل میشود.
وی تأکید کرد: نظام مهندسی اختیار قانونی برای توقف این ساختوسازها را ندارد و خواستار اصلاح قوانین و تقویت نظارت شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: مرکز خرید اسلامی و پاساژ طبائیان از جمله سازههایی هستند که خطر بروز حادثه در آنها جدی است و انتقال موقت ششماهه کسبه مرکز خرید اسلامی به مجتمع آفتاب و اجرای عملیات بهسازی و اصلاح سازه ضروری است، در غیر این صورت احتمال وقوع حوادث جبرانناپذیر وجود دارد.
وی با اشاره به مشارکت سازمان نظام مهندسی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: ساختوسازهای این طرح مشمول تخفیف ۵۰ درصدی هستند و از آغاز اجرای آن در استان، ۳ میلیون و ۷۵۴ هزار مترمربع خدمات مهندسی بهصورت رایگان ارائه شده است و در بخش نظارت نیز ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال تخفیف اعمال شده است.
گازرانی با انتقاد از اجرای طرح نمای رومی در ساختوسازها تصریح کرد: اجرای این طرح در ساختمانهای بالای چهار طبقه و گذرهای ۱۸ متری تأیید نمیشود، چرا که علاوه بر مغایرت با هویت معماری ایرانی-اسلامی، از نظر ایمنی نیز پرخطر است که برای حذف کامل این نوع نماها باید محدودیتهای بیشتری در تمام ساختوسازها اعمال شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با اشاره به افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق حاشیهای اراک از جمله مرزیجران، نظمآباد و علیآباد افزود: این ساختمانها بدون پروانه و خارج از چارچوبهای فنی ساخته میشوند و در برابر زلزله بسیار آسیبپذیرند و در منطقه گاوخانه نیز سازههایی در حال احداث هستند که تحت نظارت نظام مهندسی قرار ندارند و این موضوع یک بحران جدی محسوب میشود.
وی با تاکید بر لزوم ترویج معماری ایرانی-اسلامی در پروژههای عمرانی گفت: سازمان نظام مهندسی به این رویکرد توجه ویژه دارد، اما متأسفانه طرحهای تفصیلی موجود با این هدف همسو نیستند و استفاده از الگوهای بومی نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک میکند، بلکه با اصول ایمنی سازگارتر است.
