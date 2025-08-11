به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، شامگاه دوشنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران، با بیان اینکه اصحاب رسانه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با بصیرت، آگاهی و دقت کامل ایفای نقش کردند، گفت: عملکرد رسانهها در این دوره نشان داد که گاهی مردم و جریانهای اجتماعی از مسئولان نیز جلوتر حرکت میکنند.
برنجی، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از زحمات فعالان رسانهای، اظهار داشت: همواره تلاش کردهایم از جایگاه و شأن رسانه دفاع کنیم و در دوره مسئولیتم در فرمانداری شهریار هیچگاه محدودیتی برای رسانهها ایجاد نکردهایم؛ بلکه هر جا لازم بوده از آنان حمایت کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاران، بازتابدهنده صدای مردم هستند، افزود: مسئولان باید سعهصدر خود را در مواجهه با رسانهها افزایش دهند و نگاه عمیقتری به نقش این قشر در حکمرانی محلی داشته باشند، اگر مدیری هوشمند و آگاه باشد، بهخوبی میداند که مطالبات و نقدهای رسانهها مسیر اصلاح را هموار میکند.
فرماندار شهریار ادامه داد: خود بنده از بدنه رسانه بودهام و هنوز هم به این موضوع افتخار میکنم، هرگاه فرصت شود، در این مسیر همراه و همصدا با اهالی رسانه خواهم بود.
برنجی با اشاره به عملکرد رسانههای شهرستان شهریار در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: با قاطعیت میگویم که مجموعه رسانهای شهریار در این بازه حساس، صددرصد موفق، با بصیرت و دقیق عمل کرد، رسانهها با رویکردی منطقی و مسئولانه، فضای شهریار را آرام کردند، حس همدلی و انسجام را تقویت کردند و در راستای منافع مردم گام برداشتند.
وی افزود: بسیاری از گروهها، اقشار و اصناف در آن ایام با فرمانداری در تماس بودند، اما با وجود حساسیت شرایط، رسانهها بهصورت کاملاً حرفهای عمل کردند و نیازی به برگزاری جلسه یا نشست خاصی احساس نشد؛ چراکه جریان رسانهای خود بهدرستی مدیریت میشد.
فرماندار شهریار با بیان اینکه رسانههای شهرستان نقش مؤثری در ترویج آرامش، امید و وحدت داشتند، تصریح کرد: نقش اصحاب رسانه در آرامسازی فضا و آگاهیبخشی به مردم در این ایام بسیار کلیدی و ارزشمند بود و لازم است از همه این عزیزان صمیمانه تشکر کنم.
برنجی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نشست خبری مفصل در هفته دولت خبر داد و گفت: در هفته دولت و پس از پایان ماه صفر، نشستی رسمی با اصحاب رسانه خواهیم داشت تا ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامههای پیشرو را نیز تشریح کنیم. از همین حالا از همه عزیزان برای حضور در این نشست دعوت میکنم.
وی در پایان با اشارهای صمیمانه به تولد فرزند یکی از زوجهای رسانهای شهرستان، این اتفاق را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: این نوزاد را فرزند رسانهای شهرستان میدانیم و برای او و خانواده گرامیاش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
