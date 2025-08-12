به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی سه شنبه شب در نشست برنامه‌ریزی جشنواره‌ها و همایش‌های اقتصادی استان با بیان اینکه نمایشگاه‌ها باید خروجی مشخص و منطبق با سیاست‌های اقتصادی استان داشته باشند؛ گفت: امسال برنامه داریم در قالب نمایشگاه‌های تخصصی، رویدادهای B2B سرمایه‌گذاری برگزار کنیم تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و فعالان بزرگ اقتصادی کشور و حتی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چند نمایشگاه مهم در این چارچوب برگزار خواهد شد که شامل نمایشگاه‌هایی با محوریت خرما، آبزیان، صنایع دریایی، گردشگری و صنایع‌دستی و دیگر صنایع است. همچنین یک همایش تخصصی سرمایه‌گذاری نیز به‌صورت مجزا در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: دبیرخانه این رویدادها با محوریت اتاق بازرگانی بوشهر و با همکاری دستگاه‌های تخصصی و مجریان بخش خصوصی تشکیل می‌شود و در اسرع وقت مجریان و چارچوب اجرایی هر رویداد مشخص خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با تأکید بر لزوم دعوت از برندهای ملی و بین‌المللی صنایع غذایی، کشاورزی و دریایی تصریح کرد: این رویدادها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر جنبه نمایشگاهی، فرصت‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و جنبه بین‌المللی نیز در بخش تجارت و صادرات آن‌ها لحاظ شود.

رستمی خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی به‌عنوان پایه اصلی این رویدادها و مشارکت ساختارهای ملی از جمله مجلس، دولت و نهادهای تخصصی، برای دستیابی به نتایج ملموس و مصوبات اجرایی ضروری است.