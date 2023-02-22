به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر چهارشنبه در نشست توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای توانمندی بالایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی است که باید به خوبی معرفی شوند.

وی برگزاری نمایشگاه‌های مختلف را گامی مهم برای معرفی ظرفیت‌های استان بوشهر دانست و اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی باید به صورت ویژه دنبال و پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بوشهر با تاکید بر اینکه توانمندی‌های اقتصادی استان بوشهر باید در سطح ملی معرفی شود افزود: باید متناسب با ظرفیت‌های استان نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شود.

تشکیل کمیته عالی بازاریابی

وی رشد سرمایه‌گذاری در این استان را مستلزم برگزاری نمایشگاه‌های متنوع دانست و خاطرنشان کرد: نسبت به برپایی نمایشگاه‌های گردشگری، صنایع دستی، صنایع دریایی، خرما و ته لنجی اقدام شود.

باستین خواستار برگزاری نمایشگاه توانمندی اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان بوشهر شد و افزود: نمایشگاه مشاغل خانگی و گردشگری و صنایع دستی در همه شهرستان‌های استان بوشهر برگزار شود.

وی با تاکید بر تشکیل کمیته عالی بازاریابی در استان بوشهر ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های تخصصی مزیتی استان بوشهر مانند شیلات در تهران و کشورهای همسایه از اهمیت فراوانی برخوردار است.