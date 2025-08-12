وزارت خارجه یمن: عملیات نیروهای مسلح ما برای همبستگی با غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای گزارش اخیر «هانس گروندبرگ»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور این کشور در نشست امروز شورای امنیت را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه یمن ضمن ابراز تأسف از این گزارش گروندبرگ آمده است که گزارش نماینده ویژه سازمان ملل همچنان حول یک دور باطل می‌چرخد و از ریشه‌های بحران یمن دور مانده است.

وزارت امور خارجه یمن افزود که صحبت از صلح بدون اشاره به تجاوز مداوم عربستان و امارات و تجاوز مداوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل به یمن ناقص است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که عملیات نیروهای مسلح یمن برای همبستگی با غزه است و آنطور که فرستاده سازمان ملل القا می‌کند، بخشی از درگیری داخلی نیست.

وزارت امور خارجه یمن از فرستاده سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل خواست که موضعی بی طرفانه تر و عینی‌تر برای توقف تجاوز به یمن و لغو کامل محاصره این کشور اتخاذ کنند.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز سه شنبه در نشست شورای امنیت گفت که نیاز مبرمی به اقدامات پیشگیرانه و عملی وجود دارد که می‌تواند راه را برای صلح در یمن هموار کند.

وی افزود: ما باید در تلاش‌های مشترک خود برای هدایت یمن به سوی آینده‌ای که در آن یمن با خود و منطقه در صلح باشد، ثابت قدم باشیم.

وی با اشاره به غرق شدن دو کشتی در سواحل غربی یمن در اوایل ماه ژوئیه، گفت که من با جدیت انصارالله را تشویق می‌کنم که زمینه بازگشت فوری خدمه بازمانده کشتی «ام وی اترنیتی سی» را به کشورهایشان فراهم کنند.