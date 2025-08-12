  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

روسیه: علت حملات در دریای سرخ، عملیات نظامی اسرائیل علیه غزه است

روسیه: علت حملات در دریای سرخ، عملیات نظامی اسرائیل علیه غزه است

نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در سخنانی تصریح کرد: علت حملات ارتش یمن در دریای سرخ، عملیات نظامی اسرائیل علیه غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: یادآوری می‌کنم که علت حملات در دریای سرخ (عملیات یمن علیه رژیم صهیونیستی)، عملیات نظامی اسرائیل علیه غزه بوده است.

مسکو در این خصوص اضافه کرد: عملیات اسرائیل در غزه و محاصره اعمال شده بر نوار غزه منجر به تشدید تنش در دریای سرخ می‌شود. ما معتقدیم که دفاع از مسئله فلسطین مهم است، به ویژه که مردم غزه رنج زیادی می‌کشند.

نماینده روسیه در شورای امنیت تصریح کرد: آتش‌بس در غزه برای آرام کردن اوضاع در منطقه ضروری است.

گفتنی است که فرار کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از دریای سرخ به دلیل حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه روی داده است.

کد خبر 6558832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها