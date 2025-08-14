‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جاناتان اسپایر عنصر جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی اخیراً با حمایت امارات متحده عربی تحت پوشش خبرنگار وارد شهر اشغالی عدن شده است. وی در این شهر به طور رسمی توسط حاکمیت مزدوران اماراتی مورد استقبال قرار گرفت.

هفته گذشته روزنامه صهیونیستی جروزالم پست گزارشی از این خبرنگار صهیونیست منتشر کرد که در آن جزئیات سیاسی و امنیتی مربوط به اوضاع عدن را فاش کرد. گزارش منتشر شده توسط روزنامه عبری اشاره کرد که این بازدید در چارچوب جستجوی رژیم صهیونیستی برای یافتن طرف‌های یمنی است که می‌توانند به عنوان شرکای غرب در مقابله با نفوذ انصارالله یمن، با آنها همکاری کنند.

جاناتان اسپایر حتی با برخی مقامات حاکمیت خود خوانده در عدن از جمله محسن الداعری، وزیر دفاع آن دیدار کرده است که این موضوع نشان می‌دهد هویت وی به عنوان یک صهیونیست بر کسی پوشیده نبوده است.

المسیره با اعلام این نکته که تمام ملت یمن مزدوری و خیانت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها را رد می‌کنند، افزود که یمنی‌ها ممکن است در بسیاری از مسائل اختلاف نظر داشته باشند، اما در یک مسئله، یعنی مسئله فلسطین، تحریم، و دشمنی با دشمن اسرائیلی، اتفاق نظر دارند و این مورد اجماع تمام مردم یمن در تمام مناطق و استان‌ها است.

در حالی که مزدوران اشغالگر یمن پیش از این ادعای حمایت از فلسطین و محکوم کردن تجاوزهای صهیونیست‌ها در غزه را مطرح می‌کردند، در حال حاضر هرگونه ابراز همدردی و همبستگی با غزه، چه از طریق برگزاری تظاهرات و چه برافراشتن پلاکارد و صحبت در خطبه‌های نماز جمعه در این رابطه ممنوع است. در شهر عدن، حتی صحبت کردن در مساجد یا در خطبه‌های جمعه، درباره اوضاع غزه، و همچنین دعوت به یاری کودکان و زنان آنجا، ممنوع است.

به نوشته المسیره این سیاست بیانگر اراده خارجی است که علیه هویت و کرامت مردم اتخاذ شده است.

المسیره با اشاره حملات نیروهای مزدور اماراتی علیه برخی ائمه مساجد در عدن به علت اظهارات ضد صهیونیستی از جمله شیخ محمد الکاظمی، خطیب یکی از مساجد عدن، و شیخ علی المحثوثی افزود که ساکنان عدن، ابین، شبوه، لحج، ضالع و تمامی مناطق یمن، خیانت و همکاری با دشمن اسرائیلی را رد می‌کنند؛ بنابراین، اقدامات مزدوران و ابزارهای امارات، توهین و تجاوز به اصول، مواضع و تاریخ یمنی‌ها محسوب می‌شود.

این گزارش در پایان تاکید می‌کند که امارات در تلاش است تا تاریخ و وجدان بیدار ملت را به یغما ببرد و به آن آسیب برساند، اما مردم عدن و سایر استان‌های جنوبی آگاه‌تر و معتقدتر به ارزش‌ها و اصول خود هستند، و این مرحله شرم‌آور که ابزارهای امارات در آن پیشتاز هستند، محو خواهد شد.