به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، منابع بیمارستانی اعلام کردند که در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از بامداد امروز سهشنبه تاکنون بیش از ۷۱ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، به ۶۱ هزار و ۵۹۹ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۴ هزار و ۸۸ نفر رسیده است.
همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۰۰۷۸ نفر شهید و ۴۲۰۴۷ نفر زخمی شدند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
در مراکز توزیع کمکها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ نفر شهید و ۳۸۸ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینیهایی که در این مراکز به شهادت رسیدهاند به ۱۸۳۸ شهید و ۱۳۴۰۹ نفر برسد.
طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۲۲۷ نفر برسد که ۱۰۳ نفر از آنان را کودکان تشکیل میدهند.
