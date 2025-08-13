عراق: تفاهمنامه اخیر با ایران مربوط به همکاری امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری عراق به نقل از دفتر مشاور امنیت ملی عراق مدعی شد: هیچ توافق امنیتی میان عراق و ایران وجود ندارد و تنها یک یادداشت تفاهم امنیتی میان دو کشور امضا شده است.

این نهاد اعلام کرد: یادداشت تفاهم با ایران مربوط به امنیت مرزها و همکاری‌های امنیتی است.

دفتر مشاور امنیت ملی عراق افزود: این یادداشت تفاهم شامل موضوع گروه‌های تجزیه‌طلب تروریست نیز می‌شود و پیش از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران تهیه شده است.

تفاهم‌نامه امنیتی مشترک بین ایران و عراق ۲۰ مردادماه و در جریان سفر اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به بغداد و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق امضا شد.