افزایش مصرف برق در خراسان جنوبی؛ هشدار نسبت به رشد پیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بخشایی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مصرف انرژی استان اظهار کرد: مصرف برق امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف افزایش داشته و در برخی دوره‌ها رشد قابل توجهی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در هفته سوم آذرماه رشد یک‌درصدی مصرف برق ثبت شده است، افزود: بخشی از این افزایش ناشی از تعمیرات واحدهای سیمانی و بخشی نیز مربوط به افزایش استفاده شهروندان از تجهیزات گرمایشی برقی است.

به گفته بخشایی، پیک همزمان استان نیز از ۲۷۴ مگاوات در سال گذشته به حدود ۲۷۸ مگاوات رسیده که بیانگر رشد یک‌درصدی بار مصرف است.

مصرف در بخش‌های مختلف

معاون فروش شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درباره جزئیات مصرف برق در حوزه‌های گوناگون توضیح داد: مصرف صنایع تقریباً مشابه سال گذشته بوده و رشدی نداشته است.

وی ادامه داد: مصرف طرح‌های کشاورزی با هزار و ۱۳۲ مگاوات ساعت، رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد و مصرف چاه‌های آب کشاورزی نیز با ۶۹۱ مگاوات ساعت، ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

بخشایی افزود: مصرف مشترکان عمومی ۶۷۷ مگاوات ساعت و مصرف ادارات نیز ۸۹ مگاوات ساعت ثبت شده است.

افزایش مصرف در تابستان

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در تابستان گفت: با وجود این محدودیت‌ها، مصرف صنایع در دوره مورد بررسی نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش یافته و مدیریت بار نتوانسته موجب کاهش مصرف این بخش شود.

به گفته وی، مصرف چاه‌های آب کشاورزی نیز در تابستان ۶ درصد رشد داشته است.

معاون شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی ساختمان‌های اداری و تجاری در ماه‌های اخیر افزایش مصرف تا ۲۲ درصد داشته‌اند، گفت: بخشی از این افزایش به دلیل استفاده گسترده از سیستم‌های گرمایشی برقی است و ضرورت دارد مدیریت مصرف در این واحدها به‌صورت جدی دنبال شود.

لزوم مدیریت روشنایی معابر

بخشایی با اشاره به هوشمندسازی بخش عمده روشنایی معابر اظهار کرد: امکان مدیریت از راه دور وجود دارد و شهرداری‌ها باید طبق دستورالعمل‌ها حداقل ۵۰ درصد روشنایی پارک‌ها و فضاهای سبز را در زمستان کاهش دهند.

وی تأکید کرد: کاهش روشنایی به‌صورت خطی انجام می‌شود و در تقاطع‌ها، چهارراه‌ها، معابر حادثه‌خیز و فضاهای پرتردد هیچ‌گونه خاموشی ناایمن اعمال نخواهد شد.

معاون فروش شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از ادارات و واحدهای تجاری خواست با مدیریت ساعات کاری، کاهش روشنایی و رعایت استانداردهای مصرف انرژی، نسبت به کنترل مصرف اقدام کنند.

وی گفت: مصرف برخی ساختمان‌ها به شکل غیرضروری بالا بوده و لازم است با اجرای دستورالعمل‌های مدیریت انرژی اصلاح شود.