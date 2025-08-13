به گزارش خبرنگار مهر، یزدان یگانگی در اردو راهیان پیشرفت که به همت سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) برگزار شد اظهار کرد: فرآیندهای مربوط به خرید، نمونه‌برداری، نگهداری و کیفیت‌سنجی گندم در استان با دقت و نظارت کامل انجام می‌شود تا سلامت نان و محصولات نهایی تضمین گردد.

وی با تأکید بر اهمیت نمونه‌برداری اصولی، افزود: نمونه‌برداری باید در نقاط مختلف کامیون‌ها و بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۳۵۳۵ انجام شود. بسته به ظرفیت کامیون‌ها، تعداد نقاط نمونه‌برداری متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، در کامیون‌های ۳۰ تنی، نمونه‌گیری در ۸ نقطه عمود و مورب صورت می‌گیرد. این نمونه‌ها برای صادرات و بارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخشنامه‌های مربوط به ابلاغ نمونه‌ها نیز در این فرآیند نقش مهمی دارند.

یگانگی با اشاره به شرایط اقلیمی استان، گفت: تولید گندم در چهارمحال و بختیاری محدود است؛ به‌طوری که در سال گذشته حدود ۶۸ هزار تن گندم تولید شد، در حالی که در سال‌های خشکسالی این رقم به ۱۴ هزار تن کاهش یافته بود.

وی افزود: استان‌های خوزستان، فارس و گلستان از نظر کیفیت گندم در رتبه‌های بالا قرار دارند، در حالی که استان‌های کرمانشاه و کردستان در رتبه‌های پایین‌تری هستند. با این حال، مناطقی مانند مرادون، دشت خان میرزا و گردنه در استان چهارمحال و بختیاری گندم‌هایی با کیفیت مطلوب تولید می‌کنند.

مدیرکل غله چهارمحال و بختیاری درباره مدیریت ذخایر گندم تصریح کرد: در حال حاضر از کندوهای نگهداری با ظرفیت ۳ هزار تن و سیلوهای بزرگ با ظرفیت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن استفاده می‌شود. مصرف سالانه گندم در استان حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن است که بخشی از آن از کشاورزان محلی و بخشی از استان‌های دیگر تأمین می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت قیمت گندم دولتی و آزاد، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۶۶۵ تومان است، در حالی که قیمت بازار آزاد به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که این اختلاف باعث نگرانی کشاورزان شده است.

یگانگی در ادامه بر اهمیت نظارت بر کیفیت گندم تأکید کرد و افزود: کنترل رطوبت، دما و شرایط نگهداری گندم با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته انجام می‌شود تا از فساد و مشکلات میکروبی جلوگیری شود. نظارت اصلی بر فرآیندهای نمونه‌برداری و کنترل کیفیت بر عهده سازمان‌های استاندارد و کارخانه‌ها است، اما نانوایان نیز باید در این زمینه همکاری و نظارت لازم را داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت سبوس‌گیری و تخمیر در فرآیند تولید نان، خاطرنشان کرد: ظرفیت ذخیره‌سازی کارخانه حدود ۴۰ هزار تن است و باید از انجام عملیات‌هایی مانند نمونه‌برداری در ۱۱ تا ۱۵ نقطه که ممکن است منجر به مشکلات میکروبی و فیزیکی شود، جلوگیری گردد. کنترل سلامت گندم، از جمله بررسی اسید فلیک و سایر عوامل، برای تضمین سلامت نان و محصولات نهایی ضروری است.