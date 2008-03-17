پایان لیگ بیستم با پنج هزار و 27 گل زده و خورده / لیگی پر از نوسان وتعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور شهریورماه سال جاری با برگزاری 90 بازی و حضور 10 تیم فولاد سپاهان اصفهان، پارس جنوبی، صنعت مس کرمان، شهرداری کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، فولاد مبارکه سپاهان نوین، تربیت بدنی یزد، هپکو اراک، تربیت بدنی بهبهان و کارگران کرمانشاه آغاز و روز گذشته به کار خود پایان داد.

تیم های حاضر در این دوره از لیگ نوسان زیادی در بازیهای خود داشتند و به غیر از دو تیم فولاد سپاهان و پارس جنوبی مابقی تیم ها مرتبا در جدول بالا و پائین شدند. البته فولادی ها قهرمانی امسال را تنها با دو برد بیشتر نسبت به تیم دوم و سوم سپری کردند تا برای تکرار قهرمانی در سالهای آینده کمی احساس خطر کنند.

در پایان رقابتها از سوی کمیته مسابقات فدراسیون هندبال تیم فولاد سپاهان اصفهان با 431 گل خورده بهترین خط دفاع و تیم پارس جنوبی هم با 591 گل زده به عنوان بهترین خط حمله معرفی کرد.

لیگ سال 86 به لحاظ ترافیک کاری در برنامه های کنفدراسیون هندبال آسیا پر از تغییر و تعطیلی بود. رقابتهای جام باشگاههای هندبال آسیا دو بار به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک و تکرار این مسابقات به تعویق افتاد تا تیم های لیگ بیستم دو بار به تعطیلی اجباری بروند ولی در نهایت این مسابقات به دلیل نداشتن زمان کافی در برنامه هندبال آسیا به سال آینده موکول شد.



رقابتهای لیگ بیستم در 18 هفته برگزار شد و نکته جالب در آن تعداد مساوی گل های زده و خورده بود به طوریکه در این مسابقات به طور مساوی 5027 گل زده و خورده به ثبت رسید.