هیئات مذهبی در دفاع از اسلام و انقلاب در میدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری سه شنبه شب در دیدار با جمعی از مداحان و هیئت‌های مذهبی نکا تاکید کرد؛ هیئت‌ها همیشه در دفاع از اسلام، انقلاب و ارزش‌ها، خدمت به مردم، امیدآفرینی، اطاعت از ولی فقیه در وسط میدان بوده و برای پشتیبانی از جنگ ۱۲ روزه آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.

وی اظهار کرد: شهدا ما با سربلند یا زهرا (س) و یا حسین (ع) در جبهه‌های جنگ با دشمن نبرد و مبارزه می‌کردند و جانشان را برای حفظ نظام جمهوری اسلامی فدا کردند و ما امروز برای ادامه راه و رسم شهیدان جهت تعالی و پیشرفت جمهوری اسلامی و دفاع از انقلاب از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، ودر این مسیر با تمام توان و مسئولیت پذیری برای پایداری انقلاب و خون شهدا تا پای جان ایستاده‌ایم.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورایی و اربعین حسینی بر فرهنگ و نسل جوان تاکید کرد: اربعین که همایش جهانی وحدت، همبستگی و زنده نگه داشتن نهضت اباعبدالله الحسین (ع) است و ما با بهره گیری ازاین فرهنگ در راه حفظ نظام و خدمت بی منت به مردم، نقش میدان داران جهاد و تبیین را برعهده و پرچم خدمتگزاری را همیشه برافراشته و در راه راهبری، مدیریت و مرجعیت فرهنگی تلاش می‌کنیم.

وی افزود: هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کمک یار و همراه قرارگاه پشتیبانی جنگ تحمیلی در استان هستند.