موثرترین تشکیلات تشیع در تاریخ هیئات مذهبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان ظهر سه شنبه در گردهمایی مسئولین و سرپرستان هیئت های مذهبی مشهد مقدس اظهار کرد: به این خاطر است که از نظر ما استراتژیک ترین پایگاه در این مملکت هیئت های مذهبی ما هستند وما با هیچ چیز آنها عوض نمی کنیم.

حجت الاسلام مرویان گفت: هیئات مذهبی در ایران همیشه پیرو ولایت بوده اند و در صحنه های تاریخ ساز کشور مانند دفاع مقدس پیشگام بوده اند.

وی بیان کرد: دهه اول محرم است و این روزها متعلق به ائمه اطهار است و ولایت مداران و سرپرستان هیئت های مذهبی برگزار کننده مجالس امام حسین (ع) هستند.

وی گفت: آهن ربا کارش این است که براده های آهن را منسجم یک جا جمع می کند پرجاذبه ترین آهن ربایی که در تاریخ هستی بشریت مشاهده کرده است علم سید و سالار شهیدان محرم الحرام عاشورا و کربلاست که دلها و جانهای همه انسانها را به سوی خود جذب کرده است.

حجت الاسلام مرویان افزود: این آهن ربای مقدس هم عالم وعاشق هم مسلمان و مسیحی هم ارباب و رعیت و همه را به دور خود جذب می کند.

وی تاکید کرد: وقتی پرچم محرم خیمه سیدالشهداء و علم هیئت های مذهبی برپا می شود همه انسان های دلداده پیرامون این میدان پرجاذبه دیده می شوند اما بیش از همه افراد، این هیئتی ها هستند که ذهن و ضمیرشان را به سیدالشهدا تقدیم می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: وقتی علم برپا می شود همه جانها با حقیقت های معنوی تطهیر می یابند همه چشمها در مجالس عاشورایی بصیرت پیدا می کند همه گامها به سوی حق و فضیلت به سوی ارزشها وشایستگی ها جهت پیدا می کند.

حجت الاسلام مرویان گفت: هیئت های مذهبی در طول تاریخ کشور همواره خیر و برکت و فضیلتها و ارزشها را همراه با اشک و و حزن و سوگ برای سیداشهدا با حماسه و ایثار وشهادت جمع کرده اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یاد آور شد: هیئت های مذهبی خیرات و برکات را در سایه فرهنگ عاشورایی برای کشور داشته اند و همیشه پیرو ولایت بوده اند.

وی افزود: تاریخ سازترین روزهای انقلاب مانند 15 خرداد را هیئتی های ورامین، 17 شهریور را هیئتی های تهران و 22بهمن را هیئتی های همه کشور و روز 9 دی را نیز هیئت ها به نام خود رقم زدند.

حجت الاسلام مرویان بیان کرد: مراقبت از هیئت های مذهبی در سرفصل وظایف ماست و هیئات مرواریدهایی هستند که از طمع زیاده خواهان باید محفوظ بمانند.

وی تاکید کرد: هیئت ها باید از افراط و تفریط ها به دور باشد و روز به روز پر معرفت تر و معنوی تر عمل کرده و همراه با فرهنگ حسینی در جامعه تاثیر گذار باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خطاب به سرپرستان هیئت های مذهبی گفت: پشتیبانی و حفاظت از هیئت ها به عهده شماست.

وی تصریح کرد: هیئت های مذهبی نباید آلوده به آسیب ها وجناح بندیهای سیاسی شوند زیرا این برنامه ها می گذرد و هیئت ها می مانند.

حجت الاسلام مرویان بیان کرد: هیئت های مذهبی باید در سفره پر برکت محرم که دفاع از ارزشها و شور و پشتیبانی از نظام را دارد در خدمت به خیمه سید الشهدا و سالار شهیدان مخلصانه و موثر باشند.

وی گفت: محرم امسال در سراسر خراسان رضوی و مشهد در مساجد و تکیه ها و خیمه ها، نشاط معنوی و شور و عاطفه حسینی و فرهنگ ایمانی برپا خواهد شد.