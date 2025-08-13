خرید ۱۶ هزار تن برگ سبز چای از بهره برداران رودسر

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۱۶ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شهرستان رودسر خریداری شده است که ارزش مالی این میزان خرید ۳۴۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: از این مبلغ تاکنون ۲۵۱ میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس اداره چای رودسر با تشریح سهم کارخانه‌ها و دولت در این مبلغ گفت: ۲۲۲ میلیارد تومان سهم کارخانه‌ها و ۲۹ میلیارد تومان سهم دولت است که تاکنون ۸۵ درصد از سهم کارخانه‌ها و ۳۳ درصد از سهم دولت پرداخت شده است.

بهشتی ضمن اشاره به جایگاه ویژه رودسر در تولید چای کشور افزود: این شهرستان با دارا بودن پنج هزار هکتار سطح زیرکشت چای، ۸ هزار چایکار فعال و ۳۲ کارخانه چای‌سازی، ۲۰ درصد از باغات زیر کشت چای کشور را در اختیار دارد.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش برای حمایت از چایکاران و تسریع در پرداخت مطالبات آنان همچنان ادامه دارد.