  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

۵۳ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است

۵۳ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است

رشت- رئیس سازمان چای کشور از ابلاغ قریب‌الوقوع ۲۰۰ میلیارد تومان از سهم دولت به خزانه برای پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۵۳ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است.

‌حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای در دو استان گیلان و مازندران، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸۳ هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شده است که از این میزان، حدود ۱۹ هزار تن چای خشک استحصال شده است.

وی ارزش اقتصادی این میزان چای تولیدی را حدود یک‌هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون به‌طور میانگین ۵۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به پیگیری‌ها برای تأمین سهم دولت، گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از سهم دولتی خرید برگ سبز چای به خزانه ابلاغ شده و پرداخت آن به‌زودی انجام خواهد شد.

جهانساز با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات موجب دلگرمی و انگیزه چایکاران برای ادامه فعالیت است، ادامه داد: با همکاری کارخانه‌داران، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی، روند پرداخت‌ها در حال پیگیری مستمر است.

کد خبر 6554025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها