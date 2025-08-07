۵۳ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است

‌حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای در دو استان گیلان و مازندران، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸۳ هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شده است که از این میزان، حدود ۱۹ هزار تن چای خشک استحصال شده است.

وی ارزش اقتصادی این میزان چای تولیدی را حدود یک‌هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون به‌طور میانگین ۵۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به پیگیری‌ها برای تأمین سهم دولت، گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از سهم دولتی خرید برگ سبز چای به خزانه ابلاغ شده و پرداخت آن به‌زودی انجام خواهد شد.

جهانساز با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات موجب دلگرمی و انگیزه چایکاران برای ادامه فعالیت است، ادامه داد: با همکاری کارخانه‌داران، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی، روند پرداخت‌ها در حال پیگیری مستمر است.