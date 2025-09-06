خرید بیش از ۱۶ هزار تُن برگ سبز چای از بهره برداران رودسری

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید برگ سبز چای اظهار کرد: تاکنون ۱۶۸۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران رودسری خریداری شده است.

وی ارزش مالی این میزان چای خریداری شده را ۳۶۴ میلیارد تومان ذکر وگفت: از این مقدار مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان معادل (۸۲) درصد به حساب چایکاران پرداخت شده است.

رئیس اداره چای رودسر تصریح کرد: از این مقدار ۲۳۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات و ۶۵ میلیارد تومان سهم دولت می‌باشد.

بهشتی ادامه داد: ۸۶ درصدسهم کارخانجات و۷۱ درصد سهم دولت پرداخت شده است.

رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه شهرستان رودسر ۲۰ درصد از باغات سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: رودسر ۳۲ کارخانه چایسازی، ۸ هزار چایکار فعال و ۵ هزار هکتار سطح زیر کشت چای را دارا است.