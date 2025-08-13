  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۹

تل‌آویو به دنبال امضای ۷ توافقنامه عادی‌سازی روابط با کشورهای مختلف

تل‌آویو به دنبال امضای ۷ توافقنامه عادی‌سازی روابط با کشورهای مختلف

در حالی که جنایات تل آویو علیه ساکنان نوار غزه ادامه دارد، تلویزیون رژیم صهیونیستی از تلاش این رژیم برای امضا هفت توافقنامه عادی سازی روابط با کشورهای مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو به دنبال امضای هفت توافقنامه عادی سازی روابط با کشورهای مختلف از تاریخ ۷ اکتبر است.

به نظر می‌رسد انتخاب این تاریخ یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی به عنوان نقطه آغاز امضای این توافقنامه‌ها تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست بزرگ رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین است.

توافقنامه‌های مذکور در حالی در مسیر امضا شدن قرار دارند که رژیم صهیونیستی در نوار غزه سیل خون به راه انداخته و بزرگترین جنایت نسل کشی را در این منطقه مرتکب شده است.

کد خبر 6559043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها