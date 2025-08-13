به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو به دنبال امضای هفت توافقنامه عادی سازی روابط با کشورهای مختلف از تاریخ ۷ اکتبر است.

به نظر می‌رسد انتخاب این تاریخ یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی به عنوان نقطه آغاز امضای این توافقنامه‌ها تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست بزرگ رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین است.

توافقنامه‌های مذکور در حالی در مسیر امضا شدن قرار دارند که رژیم صهیونیستی در نوار غزه سیل خون به راه انداخته و بزرگترین جنایت نسل کشی را در این منطقه مرتکب شده است.