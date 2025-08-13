افت فشار آب در شهرستان فارسان به دلیل کاهش منابع آبی است

هادی رئیسی، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان فارسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش حدود ۵۵ درصدی منابع آبی نسبت به سال گذشته، اعلام کرد: دبی چاه‌ها و چشمه‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته و این موضوع باعث افت فشار در شبکه توزیع آب شهرستان شده است. برای مثال دبی چشمه کنگ از ۶۲۰ به ۴۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

وی با بیان اینکه افزایش مصرف در روزهای اخیر فشار موجود را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، افزود: با کاهش دمای هوا، مصرف آب حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و این امر باعث کاهش نسبی افت فشار شده است.

هادی رئیسی درباره کدورت آب چشمه کوهرنگ توضیح داد: بارندگی شدید و لحظه‌ای در سرچشمه چشمه کوهرنگ به همراه از بین رفتن یخچال‌های طبیعی موجب ورود رسوبات رسی و افزایش کدورت آب شده بود که با بهره‌برداری از چاه‌های پدافندی و مدیریت شبکه، این مشکل تا حد زیادی رفع شد. در برخی نقاط به دلیل نوسانات برق، کدورت موقتی مشاهده شد که از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات میکروبی به طور مستمر انجام شده و خوشبختانه هیچ مشکل میکروبی در شبکه توزیع آب مشاهده نشده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان فارسان درباره پروژه‌های فاضلاب گفت: پیگیری اجرای شبکه فاضلاب روستایی و شهری در دستور کار است و امیدواریم با تأمین اعتبارات ملی، این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

هادی رئیسی در پایان از صبر و همکاری مردم، مسئولین و کارکنان شرکت آب و فاضلاب قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همت جمعی مشکلات تأمین آب و فاضلاب شهرستان فارسان به زودی رفع شود.