  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۵

هشدار سازمان غذا و دارو در خصوص ساندویچ‌های سرد

هشدار سازمان غذا و دارو در خصوص ساندویچ‌های سرد

سرپرست اداره امور مراکز نگهداری، توزیع و کترینگ‌های فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نسبت به اطمینان از سلامت ساندویچ های سرد در فصل تابستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا نصیری، با اشاره به افزایش مصرف ساندویچ‌های سرد در فصل گرما و ایام سفر، بر رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و شرایط نگهداری این محصولات تأکید و تصریح کرد: ساندویچ‌های سرد شامل موادی مانند پنیر، گردو و خرما هستند و به دلیل نداشتن مرحله پخت یا گرم‌کردن نهایی، در گروه محصولات با ریسک میکروبی متوسط تا بالا قرار می‌گیرند. بنابراین، نگهداری آنها در دمای ۱ تا ۴ درجه سانتی‌گراد ضروری است. هرگونه نقص در زنجیره سرد (حفظ دمای سرد از تولید تا مصرف) یا بسته‌بندی نامناسب، می‌تواند باعث رشد میکروب‌ها، فساد سریع و حتی بروز مسمومیت غذایی شود.

وی افزود: بازرسان سازمان غذا و دارو به طور مستمر از خطوط تولید ساندویچ‌های سرد در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بازدید می‌کنند. کنترل کیفیت مواد اولیه، نظارت بر مراحل تولید و بسته‌بندی، و همچنین حفظ زنجیره سرد در حمل‌ونقل، از مهم‌ترین موارد ارزیابی هستند. درج کامل و دقیق اطلاعات محصول روی برچسب نیز به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا انتخابی مطمئن داشته باشند.

نصیری به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید این محصولات، به سلامت بسته‌بندی، وجود شماره پروانه ساخت بهداشتی و نگهداری آن در یخچال فروشگاه توجه کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی محل زندگی خود گزارش دهند.

وی تأکید کرد: سلامت جامعه به مصرف غذای سالم وابسته است و سازمان غذا و دارو خود را موظف می‌داند از این سلامت محافظت کند.

کد خبر 6559048
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها