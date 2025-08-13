به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا نصیری، با اشاره به افزایش مصرف ساندویچهای سرد در فصل گرما و ایام سفر، بر رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و شرایط نگهداری این محصولات تأکید و تصریح کرد: ساندویچهای سرد شامل موادی مانند پنیر، گردو و خرما هستند و به دلیل نداشتن مرحله پخت یا گرمکردن نهایی، در گروه محصولات با ریسک میکروبی متوسط تا بالا قرار میگیرند. بنابراین، نگهداری آنها در دمای ۱ تا ۴ درجه سانتیگراد ضروری است. هرگونه نقص در زنجیره سرد (حفظ دمای سرد از تولید تا مصرف) یا بستهبندی نامناسب، میتواند باعث رشد میکروبها، فساد سریع و حتی بروز مسمومیت غذایی شود.
وی افزود: بازرسان سازمان غذا و دارو به طور مستمر از خطوط تولید ساندویچهای سرد در کارخانهها و کارگاهها بازدید میکنند. کنترل کیفیت مواد اولیه، نظارت بر مراحل تولید و بستهبندی، و همچنین حفظ زنجیره سرد در حملونقل، از مهمترین موارد ارزیابی هستند. درج کامل و دقیق اطلاعات محصول روی برچسب نیز به مصرفکنندگان کمک میکند تا انتخابی مطمئن داشته باشند.
نصیری به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید این محصولات، به سلامت بستهبندی، وجود شماره پروانه ساخت بهداشتی و نگهداری آن در یخچال فروشگاه توجه کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی محل زندگی خود گزارش دهند.
وی تأکید کرد: سلامت جامعه به مصرف غذای سالم وابسته است و سازمان غذا و دارو خود را موظف میداند از این سلامت محافظت کند.
