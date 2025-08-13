به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا گزارش داد که نشست ران درمر وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی که قرار بود امروز چهارشنبه در پاریس برگزار شود به هفته آتی موکول شد.

در این گزارش آمده است که زمینه سازی برای برگزاری نشست مذکور به زمان بیشتری نیاز دارد.

پیش از این گفته شده بود که در نشست پاریس در خصوص توافق بر سر انتقال کمک به دروزی های استان سویدا واقع در جنوب سوریه صحبت می‌شود. لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از درگیری‌های داخلی در جنوب سوریه به دنبال جدا کردن آن از این کشور است.

آمریکا نیز در این بین به دنبال عادی سازی روابط میان دمشق و تل آویو است.