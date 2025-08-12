درخواست غافلگیرکننده رژیم «جولانی» از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه کومرسانت به نقل از منابع سوری گزارش داد که رژیم تروریستی جولانی خواهان بازگشت گشتی‌های پلیس نظامی روسیه به استان‌های جنوب سوریه است.

بر اساس این گزارش، رژیم جولانی معتقد است که با این اقدام می‌تواند جلوی تحرکات نظامی اشغالگران صهیونیست را که از سال ۲۰۲۴ بخش‌هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند بگیرد.

منابع مذکور اضافه کردند که در جریان نشست اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی با سوری‌های مقیم مسکو تاکید شد که بازگشت روسیه به مواضع سابق خود در این کشور می‌تواند مانع مداخلات رژیم صهیونیستی در امور سوریه شود.

بعد از براندازی نظام بشار اسد در سوریه، مسکو حضور نظامی خود را در این کشور کاهش داد.