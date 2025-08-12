به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ابراهیم حماده عضو کنگره آمریکا اعلام کرد که بعد از سفر به تل آویو مستقیماً به دمشق سفر کرده و با ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه دیدار کرده است.

در این دیدار در خصوص عادی سازی روابط میان سوریه و رژیم صهیونیستی رایزنی شده است.

این سفر نخستین سفر از نوع خود از سال ۱۹۷۴ تاکنون به شمار می‌رود به طوری که پیش از این هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا میان تل آویو و دمشق در راستای مذاکرات آتش بس بعد از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ سفر می‌کرد.

حماده گفت که این نخستین باری است که یک مسئول آمریکایی به صورت مستقیم میان تل آویو و دمشق بعد از گذشت دهه‌ها در رفت و آمد است.