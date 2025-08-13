  1. بین الملل
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۱

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی «زامیر» را به دفترش راه نداد

محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به بالا گرفتن اختلافات و درگیری‌ها میان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش این رژیم اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم ایال زامیر رئیس ستاد ارتش تل آویو را به دفتر خود راه نداد.

این در حالی است که دیدار زامیر با کاتز از پیش برنامه ریزی شده بود.

در این گزارش آمده است که زامیر روز دوشنبه قصد داشت وارد دفتر وزیر جنگ شود تا در خصوص لیست عزل و نصب‌های جدید در ارتش رژیم صهیونیستی صحبت کند اما مدیر دفتر کاتز مانع وی شد و گفت که سر وزیر جنگ شلوغ است.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به دلیل انتصابات غیر توافقی در ارتش این رژیم، اختلافات زیادی در میان سران امنیتی ایجاد شده است.

بنا بر اعلام این رسانه‌ها ارتش با وجود مخالفت یسرائیل کاتز وزیر جنگ تل آویو، فهرستی از انتصابات برای دریافت درجه سرتیپی را منتشر کرده است.

