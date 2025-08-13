وزیر جنگ رژیم صهیونیستی «زامیر» را به دفترش راه نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم ایال زامیر رئیس ستاد ارتش تل آویو را به دفتر خود راه نداد.

این در حالی است که دیدار زامیر با کاتز از پیش برنامه ریزی شده بود.

در این گزارش آمده است که زامیر روز دوشنبه قصد داشت وارد دفتر وزیر جنگ شود تا در خصوص لیست عزل و نصب‌های جدید در ارتش رژیم صهیونیستی صحبت کند اما مدیر دفتر کاتز مانع وی شد و گفت که سر وزیر جنگ شلوغ است.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به دلیل انتصابات غیر توافقی در ارتش این رژیم، اختلافات زیادی در میان سران امنیتی ایجاد شده است.

بنا بر اعلام این رسانه‌ها ارتش با وجود مخالفت یسرائیل کاتز وزیر جنگ تل آویو، فهرستی از انتصابات برای دریافت درجه سرتیپی را منتشر کرده است.