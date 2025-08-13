به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و برنامهریزی مراسم سنتی شبیه خوانی روستای قودجان شامگاه سه شنبه با حضور مجیدمحجوب معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خوانسار و مسئولان دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، جمعی از فعالان فرهنگی و هیئت امنای حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه، برنامههای اجرایی، مسائل امنیتی و خدماترسانی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آئین مذهبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای هماهنگی میان دستگاهها اتخاذ شد.
مجیدمحجوب معاون سیاسی امنیتی فرمانداری خوانسار با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی شبیه خوانی قودجان، بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها برای حفظ شأن و جایگاه این آئین تاکید کرد و افزود: شبیه خوانی قودجان از میراثهای معنوی ارزشمند شهرستان است که باید با برنامهریزی دقیق و رعایت شئونات مذهبی برگزار شود.
وی افزود: مراسم سنتی شبیه خوانی قودجان همهساله همزمان با ایام اربعین در روستای قودجان شهرستان خوانسار برگزار و میزبان علاقهمندان از نقاط مختلف کشور است.
