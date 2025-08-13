به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اظهار کرد: خدمات رسانی سازمان تاکسیرانی در روز اربعین از ساعت ۴ صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تا پایان مراسم، با انجام سرویسرسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویسرسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویسرسانی رایگان به آنها، در ۸ محور و با بهرهگیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا در میآید.
بر این اساس خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۸ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیشبینی شده است:
محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری
محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب
محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری
محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهیدغیبی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد
محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب
محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن
