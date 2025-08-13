به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اظهار کرد: خدمات رسانی سازمان تاکسیرانی در روز اربعین از ساعت ۴ صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تا پایان مراسم، با انجام سرویس‌رسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی رایگان به آن‌ها، در ۸ محور و با بهره‌گیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا در می‌آید.

بر این اساس خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۸ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیش‌بینی شده است:

محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری

محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب

محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری

محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهیدغیبی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد

محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب

محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن