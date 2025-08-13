  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۷

خدمات‌دهی رایگان تاکسیرانی تهران به جاماندگان پیاده‌روی اربعین حسینی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از خدمات‌دهی رایگان تاکسیرانی به جاماندگان پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اظهار کرد: خدمات رسانی سازمان تاکسیرانی در روز اربعین از ساعت ۴ صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تا پایان مراسم، با انجام سرویس‌رسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی رایگان به آن‌ها، در ۸ محور و با بهره‌گیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا در می‌آید.

بر این اساس خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۸ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیش‌بینی شده است:

محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری

محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب

محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری

محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهیدغیبی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد

محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب

محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن

