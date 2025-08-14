به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: برای رفاه حال شرکتکنندگان در مراسم بیش از ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰ دستگاه تاکسیون مستقر و آماده سرویسدهی هستند.
به گفته معاون شهردار تهران، خدماتدهی مترو، تاکسی و اتوبوس در ایستگاهها و مسیرهای ویژه مراسم اربعین رایگان است. همچنین تعداد ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰ دستگاه ون تاکسی در مسیرهای تعیین شده برای جابهجایی و سرویس رسانی به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اختصاص یافته است.
مسیرهای برگزاری مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی مناطق ۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۷ و ۲۰ شهرداری تهران را در برمیگیرد. امسال با هماهنگی پلیس راهور و مشارکت مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش از ۳۰۰ نقطه از محورهای فرعی منتهی به مسیر اصلی راهپیمایی برای تردد خودروها مسدود شده است تا شرکتکنندگان با امنیت و آرامش بیشتری در مراسم حضور یابند.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، ممکن است برخی شهروندان برای پیوستن به مسیر مراسم ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی باشند. به این منظور تمام پارکینگهایی که در طول این مسیر و در اختیار سازمان حملونقل و ترافیک یا مناطق شهرداری هستند، بهصورت رایگان در اختیار این دسته از شهروندان قرار گرفته و سازمان حمل و نقل و ترافیک ضمن تأمین پارکینگ مورد نیاز، نسبت به تأمین تجهیزات ترافیکی مورد نیاز برای مدیریت ترافیک در روز مراسم اقدام کرده است.
جزئیات تمهیدات ترافیکی و حمل و نقلی برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی (پیادهروی جاماندگان اربعین) برای امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه به شرح زیر است:
شرکت بهرهبرداری مترو
- مترو تهران از ساعت ۵ صبح امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد، ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین را آغاز کرد.
- با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدماترسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار بهصورت رایگان انجام میشود.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
برای رفاه حال شهروندان، این شرکت حد فاصل مبادی و مقاصد ذیل، پس از پایان مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل به شرکت کنندگان در این مراسم اقدام خواهد کرد:
مبادی اصلی استقرار ناوگان
۱- پارکینگ فرمانداری
۲- خیابان شهید کریمی (محور چشمه علی تا متروی جوانمرد قصاب)
۳- سهراه ورامین
۴- تقاطع فرزانه
۵- خیابان کریمیان (میدان هادی ساعی)
۶- محور بیلغوش
۷- خیابان آستانه
۸- خیابان پروین اعتصامی
۹- خیابان کمیل
۱۰- خیابان سلمان فارسی
۱۱- زمانآباد
۱۲- خیابان مدرس
مقاصد سرویسدهی
۱- کیانشهر
۲- فدائیان اسلام
۳- ایستگاه متروی جوانمرد قصاب
۴- میدان خراسان
۵- پایانه خاوران
۶- میدان شهدا
۷- کهریزک
۸- باقرشهر
۹- میدان آزادی
۱۰- تهرانپارس
۱۱- یافتآباد
۱۲- شادآباد
۱۳- میدان نبوت
۱۴- نازیآباد
۱۵- میدان انقلاب
۱۶- ایستگاه متروی دولتآباد
۱۷- ایستگاه متروی شهر ری
خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا انتقال آخرین شرکت کننده در این مراسم، ادامه خواهد داشت.
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
خدمات رسانی از ساعت ۴ صبح امروز -پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه- تا پایان مراسم، با انجام سرویسرسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویسرسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویسرسانی رایگان به آنها در ۷ محور و با بهرهگیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون ادامه خواهد داشت.
خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۷ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیشبینی شده است:
محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری
محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب
محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری
محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهید غیبی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد
محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب
محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن
لازم به ذکر است؛ خدمات ناوگان حمل و نقل از ساعات آغازین صبح شروع و تا پایان مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش پیش بینی مسیرهای جایگزین برای تردد و امداد رسانی، تأمین امنیت پیادهها از طریق جلوگیری از تردد موتورسیکلت سواران در مسیر پیادهروی و ایجاد نظم ترافیکی و اعمال قوانین در روز برگزاری مراسم (امروز) از اهم اقدامات پلیس راهور تهران است.
