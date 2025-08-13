صلاح‌الدین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محورهای مواصلاتی کردستان ۱۶ نقطه حادثه‌خیز مصوب وجود داشت که تاکنون ۹ نقطه آن به طور کامل رفع شده و عملیات اصلاح هفت نقطه دیگر با پیشرفت بیش از ۴۰ درصد در حال انجام است.

وی افزود: سال گذشته ۸۶ نقطه دارای پتانسیل بالای تصادف در جاده‌های پرتردد استان شناسایی شد که با اقداماتی مانند نصب علائم هشدار، اصلاح شیب شیروانی‌ها و اجرای روشنایی نقطه‌ای نسبت به کاهش خطرات در این نقاط اقدام شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با بیان اینکه طی دوازده ماه گذشته عملیات رفع نقاط حادثه‌خیز با استفاده از توان ماشین‌آلات راهداری و اعتباری معادل ۲۱۰ میلیارد تومان اجرا شده، خاطرنشان کرد: احداث خاکریز حفاظتی، اصلاح شیب شیروانی‌ها و شانه‌سازی جاده‌ها از جمله این اقدامات است.

محمدی با اشاره به نیاز جدی به اعتبارات برای ارتقای ایمنی جاده‌ها گفت: برآوردها نشان می‌دهد در راه‌های شریانی استان حدود یک‌هزار و ۵۴ میلیارد تومان و در راه‌های فرعی و روستایی حدود ۸۴۴ میلیارد تومان اعتبار ایمنی لازم است که این اقدامات بر اساس اولویت‌بندی و متناسب با منابع در دست اجراست.

وی یادآور شد: هم‌اکنون بیش از پنج‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های کردستان تحت پوشش فعالیت‌های راهداری و اقدامات ایمنی قرار دارد.