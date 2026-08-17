مقاتلی:امربه معروف و نهی از منکر باید به تقویت انسجام اجتماعی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتی با قدردانی از حضور پرشور مردم در برنامه‌های ماه محرم و صفر اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در مراسم عزاداری و برنامه‌های مذهبی، نشان داد که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد فاصله میان مردم و ارزش‌های دینی و هویت ایرانی اسلامی جامعه، با هوشیاری ملت ایران خنثی شده است.

وی افزود: مردم شهرستان دشتی نیز همانند سال‌های گذشته و حتی پررنگ‌تر از گذشته در برنامه‌های محرم و صفر حضور داشتند و این حضور بیانگر عمق اعتقادات دینی، فرهنگ غنی و علاقه مردم به اهل‌بیت(ع) است.

فرماندار دشتی با تقدیر از روحانیون، مداحان، هیئت‌های مذهبی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: برگزاری مطلوب برنامه‌های این ایام حاصل همکاری، همفکری و انسجام همه مجموعه‌ها بود و با مدیریت مناسب، بسیاری از موضوعاتی که می‌توانست به چالش تبدیل شود، به خوبی مدیریت شد.

مقاتلی ادامه داد: در این مدت تلاش کردیم همه دستگاه‌ها و نهادها را در کنار یکدیگر ببینیم و با همکاری مجموعه‌های اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی، فضای مناسبی برای برگزاری برنامه‌های مذهبی و اجتماعی شهرستان فراهم شد.

وی با اشاره به فلسفه اصلی امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگرچه موضوعاتی مانند عفاف و حجاب از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر است، اما نباید این فریضه را تنها به این موضوع محدود کرد؛ بلکه باید با یک نگاه عمومی و اجتماعی به آن پرداخت.

فرماندار دشتی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف در شرایط امروز، امر به وفاق، همدلی و انسجام است؛ هر اقدامی که موجب تقویت وحدت و هویت ایرانی اسلامی شود، باید مورد توجه قرار گیرد و در مقابل، هر رفتاری که موجب ایجاد دو دستگی، اختلاف و تضعیف انسجام جامعه شود، نیازمند تذکر و اصلاح است.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون عمل کنند و از تفسیر به رأی و اقدامات خارج از ضوابط پرهیز شود؛ هرجا قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته باشد، مجموعه دولت آمادگی حمایت در جهت اجرای آن را دارد.

وی ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مجموعه‌ای از دستگاه‌های مختلف باشد که در کنار یکدیگر و بر اساس وظایف قانونی خود برای حل مسائل جامعه اقدام می‌کنند، نه اینکه مسئولیت اجرای همه امور به یک دستگاه یا مجموعه خاص واگذار شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی هیچ‌گاه بی‌اثر نمی‌شود، گفت: نباید تصور کنیم زمان فرهنگ‌سازی گذشته است؛ تجربه نشان داده است که اگر فرهنگ‌سازی به صورت مستمر، صحیح و با روش‌های مناسب انجام شود، می‌تواند در رفتار اجتماعی و باورهای مردم اثرگذار باشد.

مقاتلی افزود: فعالیت‌های فرهنگی باید از حالت کلی‌گویی خارج و به برنامه‌های مشخص، قابل ارزیابی و اثرگذار تبدیل شود؛ برای نمونه می‌توان در ارزیابی واحدهای صنفی علاوه بر موضوعاتی مانند رعایت بهداشت و ساعت کاری، شاخص‌های فرهنگی و رعایت حقوق عمومی را نیز مورد توجه قرار داد و از واحدهای برتر تقدیر کرد.

وی همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب و برق را از مصادیق امر به معروف در شرایط کنونی دانست و گفت: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند همه مردم و دستگاه‌ها نسبت به مصرف منابع حساس باشند؛ همان‌طور که رفتارهای نادرست اجتماعی مورد تذکر قرار می‌گیرد، مصرف بی‌رویه آب و انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر زمانی می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد که به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها و مردم، خود را در برابر مسائل اجتماعی و حفظ منافع عمومی مسئول بدانند.

مقاتلی با اشاره به همکاری فرمانداری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گفت: آمادگی داریم در چارچوب قانون، همکاری کامل و همه‌جانبه‌ای با این ستاد داشته باشیم و هرجا نیاز به اقدام قانونی دستگاه‌های اجرایی باشد، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: همه ما در برابر مسئولیتی که برعهده گرفته‌ایم و امانتی که به دستمان سپرده شده است، پاسخگو هستیم و باید تلاش کنیم با همدلی و انسجام، زمینه ارتقای فرهنگی و اجتماعی شهرستان را فراهم کنیم.

فرماندار دشتی در پایان با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، از ایستادگی و فداکاری آزادگان و خانواده‌های آنان تجلیل کرد.