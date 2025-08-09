کشف سلاح شکاری غیرمجاز در راز و جرگلان

سرهنگ حسین جان‌پرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی راز و جرگلان بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اعزام به محل، متهم را شناسایی و در بازرسی از منزل وی یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی راز و جرگلان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.