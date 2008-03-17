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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

براون:

اکنون زمان مناسبی برای تحقیق درباره جنگ عراق نیست!

اکنون زمان مناسبی برای تحقیق درباره جنگ عراق نیست!

نخست وزیر انگلیس هرچند با انجام تحقیقات درباره جنگ عراق موافقت کرده، اما گفته است: اکنون زمان مناسبی برای انجام آن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"گوردون براون" در نامه ای به "ساندر کاتوالا" مدیرکل مرکز " جامعه فابیان" که وابسته به حزب کارگر است، نوشت :"این نیاز وجود دارد تا از اقدام نظامی در عراق و پس از آن درسهای ممکن آموخته شود."

وی که پیشتر به اشتباهات صورت گرفته در طراحی حمله به عراق اعتراف کرده بود، گفت : اکنون زمان مناسبی برای انجام این تحقیقات نیست،زیرا اوضاع در این کشور همچنان "شکننده" است.

براون افزود:" زمانی فرا خواهد رسید که برای انجام تحقیقات مناسب خواهد بود. اما در حالی که تلاش کلی دولت و نیروهای مسلح در جهت حمایت از مردم و دولت عراق است تا آینده ای را بر مبنای آشتی، دموکراسی، موفقیت و امنیت تشکیل دهند، ما بر این باوریم که اکنون زمان انجام این تحقیقات نیست."

نخست وزیر انگلیس تصریح کرد:" با وجود پیشرفت ایجاد شده در زمینه های امنیت، اقتصاد و سیاست در عراق، اما اوضاع در این کشورهمچنان شکننده است و می تواند به راحتی وارونه شود. بنابراین در این زمان حساس این مسئله مهم است که دولت توجه خود را از حمایت از تحولات عراق به عنوان یک کشور امن و باثبات برنگرداند."

حزب محافظه کار انگلیس انجام تحقیق درباره جنگ عراق و حزب لیبرال دموکرات این کشور نیز عقب نشینی کامل نظامیان انگلیسی را از براون درخواست کرده اند.

از سوی دیگر، در آستانه پنجمین سالگرد تجاوز آمریکا و هم پیمانانش به عراق که به کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر و ویرانی این کشور منجر شد؛ مردم کشورهای مختلف اروپا با برپایی تظاهرات ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار پایان اشغالگری در عراق، افغانستان و فلسطین شدند.

نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در روز 19 مارس سال 2003 میلادی به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کردند و رژیم دیکتاتوری صدام را سرنگون کردند.

کد مطلب 655920

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