اکنون زمان مناسبی برای تحقیق درباره جنگ عراق نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"گوردون براون" در نامه ای به "ساندر کاتوالا" مدیرکل مرکز " جامعه فابیان" که وابسته به حزب کارگر است، نوشت :"این نیاز وجود دارد تا از اقدام نظامی در عراق و پس از آن درسهای ممکن آموخته شود."

وی که پیشتر به اشتباهات صورت گرفته در طراحی حمله به عراق اعتراف کرده بود، گفت : اکنون زمان مناسبی برای انجام این تحقیقات نیست،زیرا اوضاع در این کشور همچنان "شکننده" است.

براون افزود:" زمانی فرا خواهد رسید که برای انجام تحقیقات مناسب خواهد بود. اما در حالی که تلاش کلی دولت و نیروهای مسلح در جهت حمایت از مردم و دولت عراق است تا آینده ای را بر مبنای آشتی، دموکراسی، موفقیت و امنیت تشکیل دهند، ما بر این باوریم که اکنون زمان انجام این تحقیقات نیست."

نخست وزیر انگلیس تصریح کرد:" با وجود پیشرفت ایجاد شده در زمینه های امنیت، اقتصاد و سیاست در عراق، اما اوضاع در این کشورهمچنان شکننده است و می تواند به راحتی وارونه شود. بنابراین در این زمان حساس این مسئله مهم است که دولت توجه خود را از حمایت از تحولات عراق به عنوان یک کشور امن و باثبات برنگرداند."

حزب محافظه کار انگلیس انجام تحقیق درباره جنگ عراق و حزب لیبرال دموکرات این کشور نیز عقب نشینی کامل نظامیان انگلیسی را از براون درخواست کرده اند.

از سوی دیگر، در آستانه پنجمین سالگرد تجاوز آمریکا و هم پیمانانش به عراق که به کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر و ویرانی این کشور منجر شد؛ مردم کشورهای مختلف اروپا با برپایی تظاهرات ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار پایان اشغالگری در عراق، افغانستان و فلسطین شدند.

نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در روز 19 مارس سال 2003 میلادی به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کردند و رژیم دیکتاتوری صدام را سرنگون کردند.