به گزارش خبرگزاری مهر، موکب «ایران یاران جوان» به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با محوریت اداره کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان، در قالب شبکه ایران یاران جوان، در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی برپا شد.

این موکب با هدف خدمت‌رسانی فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به زائران و ترویج مشارکت جوانان در فعالیت‌های داوطلبانه، فعالیت خود را آغاز کرد و طی روزهای برگزاری پیاده‌روی اربعین، خدمات متنوعی ارائه داد.

در این برنامه، بهمن عبدی، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، و حسین محمدی، مشاور اجتماعی معاون امور جوانان، از بخش‌های مختلف موکب بازدید کردند. این بازدید با همراهی دبیران شبکه‌های ایران یاران استان‌ها و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شد.

برگزاری کارگاه‌های نقاشی برای کودکان، توزیع پک‌های فرهنگی میان مادران و کودکان، پذیرایی از زائران، و اهدای کلاه، بازوبند و جلیقه به خادمان موکب و شماری از زائران، از جمله فعالیت‌های این موکب بود. برنامه‌ها با رویکرد تقویت بنیان خانواده، توجه به نقش مادران در تربیت نسل آینده، و ترویج سیاست‌های جوانی جمعیت طراحی و اجرا شد.

برپایی این موکب بخشی از اقدامات شبکه ایران یاران جوان برای ارتقای مشارکت اجتماعی جوانان، ایجاد فضای تعامل فرهنگی در میان زائران، و حمایت از ارزش‌های خانواده و جمعیت جوان کشور است.