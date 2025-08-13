به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در یادداشتی به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نوشت: ۲۲ مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار بدون حضور آگاهانه مردم و شبکه‌های مردمی ممکن نیست.

در متن یادداشت علیرضا رحیمی آمده است:

۲۲ مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، فرصتی است برای تأمل بر این واقعیت که توسعه پایدار، فقط در اتاق‌های تصمیم‌گیری و از طریق طرح‌های کلان شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند ریشه‌هایی عمیق در متن جامعه و همراهی آگاهانه مردم است. تشکل‌ها همان ریشه‌های زنده و پویا هستند که پیوند میان شهروندان و ساختارهای رسمی را برقرار کرده و جریان تغییر را به حرکت درمی‌آورند.

تشکل‌ها تنها یک ساختار حقوقی یا گروه ثبت‌شده نیستند؛ آن‌ها شبکه‌ای از روابط انسانی، تجربه‌های مشترک و اعتماد متقابل‌اند. وقتی یک گروه محلی برای ساماندهی محیط ورزشی محله، آموزش مهارت‌های شغلی، یا حفاظت از طبیعت منطقه خود اقدام می‌کند، در حقیقت دارد تمرین «مدیریت جمعی» می‌کند. این تجربه‌ها، علاوه بر حل مسائل جاری، سرمایه‌ای بلندمدت از مهارت‌های اجتماعی و مدیریتی برای اعضا و نسل‌های بعدی به جا می‌گذارد.

مشارکت اجتماعی چند دستاورد اساسی دارد: نخست، سرعت و دقت در حل مشکلات، زیرا کنشگران محلی بیش از هر نهاد دیگری به نیازها و شرایط واقعی آگاهند. دوم، ماندگاری نتایج، چرا که طرح‌هایی که از دل جامعه برمی‌خیزند، با همراهی و حس مالکیت مردم ادامه پیدا می‌کنند. سوم، تولید سرمایه اجتماعی که در قالب اعتماد، شفافیت و حس تعلق جمعی، ستون فقرات هر جامعه پیشرفته را می‌سازد.

اگر به تجربه کشورهای موفق نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ مسیر پایداری برای پیشرفت وجود ندارد مگر با مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌سازی و اجرا. این مشارکت، نه‌تنها کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقا می‌دهد، بلکه حس تعلق و مسئولیت‌پذیری شهروندان را تقویت می‌کند.

روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، بیش از آنکه یک مناسبت تقویمی باشد، یک یادآوری است: یادآوری اینکه پیشرفت، پروژه‌ای فردی یا صرفاً دولتی نیست؛ بلکه حرکتی جمعی است که هر شهروند، هر گروه محلی و هر نهاد مردمی در آن سهمی دارد. آینده‌ای روشن، تنها زمانی ممکن می‌شود که این سهم به رسمیت شناخته شود و هر صدای دلسوز و هر تلاش مسئولانه، بخشی از ارکستر بزرگ پیشرفت ملی باشد.