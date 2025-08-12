به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمهسادات کتابچی مشاور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تشکیل کارگروه دختران در استانها گفت: این اقدام همزمان با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر با ابلاغ ساختار و دستور تشکیل کارگروه دختران نوجوان و جوان به همه استانها آغاز شد. اعضای این کارگروه شامل مدیران کل امور بانوان استانداریها، کنشگران و فعالان حوزه نوجوان، کارشناسان رشتههای تخصصی همچون روانشناسی، جامعهشناسی، علوم تربیتی، فلسفه و افراد صاحبنظر و همچنین دختران فعال هر استان هستند که با تفاوتهای فکری و استعدادهای متنوع، فضای کارگروه را به محیطی غنی از ایده و خلاقیت تبدیل کردهاند.
وی با بیان اینکه در گام نخست، نشستهای میدانی و گفتوگوهای مستقیم با دختران در سراسر کشور انجام شد، اظهار داشت: این اطلاعات ارزشمند، تصویر دقیقی از مسائل، نیازها و ظرفیتهای دختران در هر استان ارائه میدهد. در حال حاضر، این مجموعه دادهها وارد مرحله کار تحلیلی شده تا با بررسیهای عمیق و کارشناسی، اولویتهای واقعی هر استان شناسایی و مبنای تدوین سیاستها و اقدامات ملی و استانی قرار گیرد. بر این باور هستیم که برای حل این مسائل، خود دختران باید بهعنوان مشاوران جوان در کنار مدیران استانی حضور فعال داشته باشند تا با بهرهگیری از ظرفیت فکری، نخبگانی و انگیزههای آنان، راهکارهای بومی و اثربخش تدوین شود.
مشاور معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امیدواریم با استمرار فعالیت کارگروه دختران، شاهد خروجیها و اقدامات عملیاتی مؤثر باشیم، تصریح کرد: باور داریم که با استفاده از نشاط، توانمندی و انگیزه دخترانه، میتوانیم فصل تازهای در سیاستگذاری حوزه دختران نوجوان و جوان رقم بزنیم و مسیر آینده را با نگاهی علمی، مشارکتی و امیدبخش پیش ببریم.
