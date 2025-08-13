رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر ویژه این شرکت برای تضمین سلامت آب شرب زائران اربعین حسینی اظهار کرد: به منظور ارتقا سطح نظارت و اطمینان از کیفیت آب، یک آزمایشگاه سیار پیشرفته در پایانه مرزی خسروی مستقر شده است.



وی افزود: این آزمایشگاه سیار به تجهیزات نوین و قابل‌حمل از جمله دستگاه سنجش کلر آزاد باقی‌مانده، کدورت‌سنج، هدایت‌سنج الکتریکی (EC) و pH متر مجهز است و توانایی انجام بیش از ۱۵ پارامتر کلیدی کنترل کیفیت آب را به صورت لحظه‌ای و در محل دارد.



داودی تصریح کرد: طراحی این مرکز سیار به‌گونه‌ای انجام شده که حتی در شرایط مرزی و محیط‌هایی که فاقد زیرساخت‌های آزمایشگاهی هستند، قادر به ارائه خدمات دقیق و فوری خواهد بود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه استقرار این آزمایشگاه را نقطه عطفی در ارتقا بهداشت آب و حفاظت از سلامت زائران دانست و افزود: با این اقدام، امکان شناسایی و رفع هرگونه مشکل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان فراهم شده و آب مصرفی زائران ورودی و خروجی مرز خسروی با بالاترین سطح استاندارد کنترل می‌شود.