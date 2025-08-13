رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر ویژه این شرکت برای تضمین سلامت آب شرب زائران اربعین حسینی اظهار کرد: به منظور ارتقا سطح نظارت و اطمینان از کیفیت آب، یک آزمایشگاه سیار پیشرفته در پایانه مرزی خسروی مستقر شده است.
وی افزود: این آزمایشگاه سیار به تجهیزات نوین و قابلحمل از جمله دستگاه سنجش کلر آزاد باقیمانده، کدورتسنج، هدایتسنج الکتریکی (EC) و pH متر مجهز است و توانایی انجام بیش از ۱۵ پارامتر کلیدی کنترل کیفیت آب را به صورت لحظهای و در محل دارد.
داودی تصریح کرد: طراحی این مرکز سیار بهگونهای انجام شده که حتی در شرایط مرزی و محیطهایی که فاقد زیرساختهای آزمایشگاهی هستند، قادر به ارائه خدمات دقیق و فوری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه استقرار این آزمایشگاه را نقطه عطفی در ارتقا بهداشت آب و حفاظت از سلامت زائران دانست و افزود: با این اقدام، امکان شناسایی و رفع هرگونه مشکل احتمالی در کوتاهترین زمان فراهم شده و آب مصرفی زائران ورودی و خروجی مرز خسروی با بالاترین سطح استاندارد کنترل میشود.
کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در ایام اربعین حسینی، با استقرار یک آزمایشگاه سیار مجهز در پایانه مرزی خسروی، امکان پایش لحظهای آب فراهم شده است.
رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر ویژه این شرکت برای تضمین سلامت آب شرب زائران اربعین حسینی اظهار کرد: به منظور ارتقا سطح نظارت و اطمینان از کیفیت آب، یک آزمایشگاه سیار پیشرفته در پایانه مرزی خسروی مستقر شده است.
نظر شما