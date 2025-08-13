فعالیت‌ چهره های برجسته علمی و فرهنگی در موکب شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروغی، مسئول موکب شهید سلیمانی دانشگاه شاهد با اشاره به فعالیت موکب شهید سلیمانی دانشگاه شاهد گفت: موکب شهید سلیمانی با هدف خدمترسانی به زائران اهل بیت علیهمالسلام، از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۷ رویداد مذهبی و فرهنگی در ایام مختلف را برپا کرده؛ بهویژه در دهه اربعین، میزبان عاشقان حسینی بوده است. این موکب در محل عوارضی تهران–قم و با مشارکت خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، کارکنان دانشگاه و خیرین مردمی، جلوهای از همدلی و عشق به اهل بیت را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: در طول این مدت، دهها هزار زائر از خدمات موکب بهرهمند شدهاند. خدمات ما در دهه اربعین شامل روزانه دوهزار اطعام، توزیع پنج هزار نوشیدنی، ارائه بسته فرهنگی، بوده است.
فروغی با اشاره به حضور چهرههای برجسته در موکب گفت: در ایام اربعین امسال، حمید رضا بخشی ریاست دانشگاه شاهد، رجالی مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه و خانم پیرانی معاون فرهنگی دانشگاه و همسر شهید رضایینژاد، با حضور در موکب، ضمن بازدید از بخشهای مختلف، در کنار خادمان به زائران خدمترسانی کردند. این حضور، روحیهای مضاعف به خادمان بخشید و فضای معنوی موکب را غنیتر کرد.
مسئول موکب شهید سلیمانی دانشگاه شاهد به برنامه اطعام روز اربعین اشاره کرد و افزود: در ظهر روز اربعین، پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، نذر قربانی و پخت سه هزار پرس غذای نذری قیمه در محل موکب انجام خواهد شد. تمامی هزینهها از طریق نذورات مردمی، کمکهای خیرین، و مشارکت کارکنان دانشگاه تأمین شده است. این برنامه، نمادی از عشق و ارادت مردم به سیدالشهدا علیهالسلام است.
فروغی تأکید کرد: هدف ما از برپایی این موکب، زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا، ترویج روحیه ایثار و خدمت، و انتقال پیام محبت اهل بیت به نسلهای آینده است. حضور خادمان داوطلب، خانوادههای شهدا، و چهرههای علمی و فرهنگی در کنار یکدیگر، نماد وحدت و همدلی در مسیر نورانی اربعین است.
