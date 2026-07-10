به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه پنجشنبه در بازدید از موکب خدمترسانی شهرداری شاهرود در محور تهران - مشهد، این مجموعه را یکی از کاملترین و کمنظیرترین مواکب استان سمنان توصیف کرد.
وی با اشاره به تنوع خدمات ارائهشده در این موکب اظهار داشت: آنچه در موکب شهرداری شاهرود شکل گرفته، تنها یک مجموعه خدماتی نیست، بلکه جلوهای از همدلی، وحدت و همکاری مجموعههای مختلف است که در کنار یکدیگر برای خدمت به زائران و عزاداران «آقای شهید ایران» گرد هم آمدهاند.
استاندار سمنان افزود: هرجا همدلی و وحدت در کنار روحیه جهادی قرار گیرد، انگیزهها چندین برابر میشود و نتیجه آن نیز شکلگیری مجموعهای ارزشمند همچون موکب شهرداری شاهرود است.
کولیوند تأکید کرد: این تلاشها و خدمات خالصانه، ریشه در عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ارادت به «قائد شهید امت» دارد و شایسته تقدیر است.
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