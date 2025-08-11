خدمت رسانی ۱۵۰ استاد دانشگاه در موکب دانشگاهی شهدای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم همایون مراد نژادی رئیس دانشگاه ایلام با بیان اینکه انسجام و وفاق ملی در مرز مهران به خوبی نمایان است، اظهار داشت: ۱۵۰ نفر از استادان، کارکنان و دانشجویان ارجمند دانشگاه ایلام، در کنار سایر مردم شریف استان ایلام، بصورت داوطلبانه و شبانه‌روزی مشغول خدمات‌رسانی به زائرین هستند.

مراد نژادی یادآور شد: برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائرین اربعین حسینی، پروژه زائرسرا و آشپزخانه موکب شهدای هسته‌ای با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال انجام گرفت و با حضور فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) افتتاح شد؛ همچنین جلسات استانی ستاد اربعین، شورای فرهنگی دانشگاه و نشست خادمان موکب شهدای هسته‌ای، برگزار شد و تصمیمات مقتضی در خصوص اسکان، جابجایی، پذیرایی و فعالیت فرهنگی زائرین انجام گرفت.

وی در خصوص فعالیت و خدمات‌رسانی موکب شهدای هسته‌ای، بیان داشت: دو خوابگاه دانشجویی، مجتمع رفاهی و زائرسرای دانشگاه در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شهر مهران، بصورت شبانه روزی پذیرای اسکان زائرین و بویژه زائرین دانشگاهی از دانشگاه‌های سراسر کشور است.

مراد نژادی افزود: پارکینگ‌های سایت اصلی دانشگاه ایلام واقع در بانگنجاب و پارکینگ مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شهر مهران محل مناسبی برای پارک خودروهای زائرین به ویژه دانشگاهیان کشور بوده و تاکنون بیش از ۴۰۰ خودرو در این مکان‌ها پارک شده‌اند.

رئیس دانشگاه اضافه کرد: روزانه تعداد ۱۵۰۰ پرس غذای گرم و فست‌فود (نهار و شام) و بیش از ۷۰۰۰ نوشیدنی (آب، شربت و چای) در پایانه مرزی مهران بین زائرین عزیز توزیع می‌گردد.

وی در خصوص خدمات فرهنگی موکب شهدای هسته‌ای، گفت: برنامه‌هایی چون تهیه مستند چرایی اربعین توسط دانشجویان، تولید و پخش کلیپ‌های روزانه با هدف جهاد تبیین پیاده روی اربعین توسط دانشجویان بسیجی مستقر در موکب، مستند خدمات موکب شهدای هسته‌ای، توزیع پک فرهنگی شهدای جنگ ۱۲ روزه، پخش مداحی در موکب، مسابقه بزرگ عکاسی و خاطره نویسی اربعین ویژه خانواده‌های دانشگاهیان، نماز جماعت در آشپزخانه موکب، حضور قرارگاه رسانه‌ای در موکب، از جمله این برنامه‌هاست که ضمن تقویت فضای معنوی، زائران را برای حضور در مسیر اربعین آماده‌تر می‌سازد.

مراد نژادی خاطرنشان کرد: موکب شهدای هسته‌ای از ۱۳ الی ۲۴ مراد ماه به فعالیت ادامه می‌دهد.

رئیس دانشگاه در پایان از همکاری‌های معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاران وی، و همچنین تلاش شبانه‌روزی خادمان موکب شهدای هسته‌ای دانشگاه ایلام قدردانی کرد.