۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

رویداد «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان خارج از کشور برگزار می‌شود

رویداد «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان خارج از کشور برگزار می‌شود

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،، رویدادی با عنوان «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، رویدادی با عنوان «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار می‌کند.

ایرانیان مقیم خارج کشور از اقشار و گروه‌های سنی مختلف می‌توانند در این رویداد مشارکت کرده و محتوای تولیدی خود را در قالب‌های:

نوشتاری: دلنوشته، نامه به ایران، شعر، داستان کوتاه (حداکثر ۵۰۰ کلمه)، قالب صوتی: پیام صوتی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی دلنوشته یا شعر و یا قالب تصویری: ویدئوی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی پیام، شعرخوانی، یا نمایش احساسات شما و یا عکس را از طرق زیر ارسال نمایند.

ایمیل Hamvatan.ir1404@gmail.com

واتس‌اپ:whatsapp.com/channel/0029Vb6HDsi4SpkIAdn3Bq0Y

بله :ble.ir/join/4HJSmw85sX

تلگرام :https://t.me/+v22q8rwA-hI2OGI0

ایتا :https://eitaa.com/hamvatan1404

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریور است.

