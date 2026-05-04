به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بین‌المللی جشنواره جهانی شعر «امامِ شهید» توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد. در این فراخوان آمده:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...»

جهان در سوگ حکیمی است که کلماتش، بذر بیداری بود و خون پاکش، طلیعه‌بخشِ نظم جدید تمدنی. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری نهادهای فرهنگی کشور، از تمامی شاعران، ادیبان و آزادگان جهان دعوت می‌کند تا در شکوهِ این سوگواره ادبی، هم‌صدا شوند.

محورهای اصلی تجلی هنر:

تبیین شخصیت: معرفی ابعاد عرفانی، حکیمانه و اندیشه‌های رهبر شهید.

بیداری و مقاومت:واکاوی تأثیر امام خامنه‌ای (ره) در ایستادگی معاصر.

تمدن نوین اسلامی:ترسیم افق‌های تمدن‌ساز در نگاه آن قائد بزرگ.

سیره و سبک زندگی:الگوی خانواده و اخلاق در منش ایشان.

وحدت و تقریب: رویکردهای امت‌ساز و وحدت‌بخش در جهان اسلام.

حماسه ایستادگی:شجاعت بی‌نظیر در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه.

میراث خون شهید: نقش شهادت ایشان در بیداری جهانی و شکل‌گیری نظم جدید فرهنگی.

ارسال آثار به زبان‌های فارسی، عربی (العربیة)، انگلیسی (English) و اردو است و مهلت ارسال آثار حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به آدرس دبیرخانه در پیام‌رسان بله خواهد بود؛ علاقمندان برای عضویت و ارسال آثار میتوانند از این پیوند استفاده کنند: [ble.ir/join/EVQY9tMYm3](https://ble.ir/join/EVQY9tMYm3)