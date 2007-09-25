همایش نخبگان ایرانی مقیم آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان در این همایش که همزمان با سفر رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد ، ابتدا دکتر علی اصغر شعر دوست دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به توجه دولت و رئیس جمهور به مقوله ایرانیان خارج از کشور، ایجاد تشکل های ایرانیان مقیم خارج و حمایت تشکل های موجود را از وظایف شورای عالی اعلام کرد و گفت : با توجه به کیفیت و کمیت جامعه ایرانیان مقیم آمریکا دبیرخانه شورای عالی برای تعامل هر چه گسترده تر با این جامعه طراحی های لازم را به عمل آورده است . وی اضافه کرد : این شورا آماده دریافت همه پیشنهادهای شما برای حل مشکلات ایرانیان وهموطنان مقیم خارج می باشد .

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ضمن تشریح ساختار شورای عالی و دبیرخانه آن ، ابراز امیدواری کرد که ارتباط های گسترده و منسجم بین جامعه ایرانی مقیم آمریکا با مراکز علمی ، دانشگاهی و فرهنگی کشور بتواند در ایجاد ارتباط بین ایرانیان مقیم آمریکا و داخل کشور موثر واقع شود .

اسفندیار رحیم مشایی جانشین رئیس جمهوری در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور سخنرانی بعدی این همایش بود . وی ضمن تشریح نقش ایرانیان در تمدن سازی ، پیشینه مردمان ایرانی را آکنده از افتخارات قلمداد کرد و گفت با تکیه بر پیشینه پرافتخار توام با هوشمندی ایرانیان به آینده ای پر امید چشم دوخته ایم .

مشایی جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان با تشریح توانایی ها و موقعیت کشور در شرایط کنونی ، توانمندی های جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های مختلف اعم از علمی ، فرهنگی ، سیاسی در سطح عالی توصیف کرد و از نخبگان ایرانی مقیم آمریکا خواست که در مسیر اعتلای ایران سهم شایسته ایفا کنند . پس از سخنرانی مهندس مشایی جمعی از ایرانیان نخبه مقیم آمریکا دیدگاه ها و نظرات خود را در موضوع تعامل با ایران و موانع موجود برای ایجاد تعامل تشریح و پرسشهایی پیرامون موضوعات روز کشور از حاضرین به عمل آوردند .

پس از آن دکتر غلامحسین الهام ، وزیر دادگستری به ایراد سخن پرداخت و ضمن پاسخگویی به پرسشهای حضار در موضوعات قضایی و حقوقی ، ارتباط گسترده و روزافزون با داخل کشور را برای رفع ابهامات ایرانیان مقیم خارج به ویژه گروه های مرجع و نخبگان را ضروری قلمداد کرد و گفت : ایرانیان مقیم خارج برای صیانت از هویت خود به کشورشان نیازمندند و این نیاز بیش از احتیاج کشور به خدمات ایرانیان مقیم خارج می باشد . اما ما اعتقاد به تعامل گسترده ای داریم که در آن ایرانیان مقیم خارج از کشور منتفع و کشور از حاصل اندیشه و تخصصهای فرزندان خود بهره مند باشد .

در این جلسه مدیر کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس سازمان نظام وظیفه نیز به پرسشهای حضار پاسخ دادند . لازم به توضیح است که این همایش از سوی نخبگان ایرانی مقیم آمریکا وانجمن بین المللی فرهنگی ایران تشکیل گردید .

در پایان همایش برای ارتباط مستمر با این جامعه کمیته پیگیری تشکیل شد که ضمن ارتباط با دبیرخانه شورای عالی برای پیگیری مستمر موضوعات طرح شده فعالیت نماید .

این همایش پنجمین همایش از مجموعه همایش های نخبان ایرانی مقیم خارج بود که پس از فرانسه ، انگلیس ، آلمان و ترکیه توسط دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد .

همایش بعدی نخبگان ایرانی مقیم واشنگتن و ایالت های همجوار آن روز شنبه 6 مهرماه برگزار خواهد شد .