دیدار شهردار منطقه ۱۲ تهران با خانواده شهید مدافع حرم

شهردار منطقه ۱۲ تهران به همراه جمعی از مدیران با خانواده شهید مدافع حرم، محمد کامران در محله قیام دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تکریم خانواده شهدا، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران به همراه جمعی از مدیران با پدر و مادر شهید مدافع حرم محمد کامران دیدار کرد.

وی افزود: ما مدیون شهدای عزیز و خانواده‌های گرامی ایشان هستیم، والدین شهدا نگاه بسیار بلندی داشتند و توانستند فرزندان پاک سیرت پرورش دهند که در این مسیر متعالی گام بردارند.

در این دیدار شهردار منطقه ۱۲ از ایثار و فداکاری‌های این شهید والامقام تمجید نموده و از پدر و مادر ایشان تجلیل شد.

شهید محمد کامران در سال ۱۳۹۴ وقتی ۲۷ سال سن داشت در مبارزه با تروریست‌های تکفیری در حلب سوریه به مقام والای شهادت نائل شد.

کد خبر 6559269

