استاندار کرمانشاه: اوقاف خدمات اثرگذاری در استان ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در ادامه برنامه‌های خود با حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با حضور معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این نشست با قدردانی از عملکرد اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در بخش‌های مختلف اظهار داشت: اوقاف کرمانشاه طی سال جاری خدمات متنوع و اثرگذاری را به جامعه ارائه کرده است؛ از جمله مدیریت مطلوب برنامه‌های اربعین در مرز خسروی، برگزاری باشکوه مسابقات قرآن کریم، تهیه و توزیع بسته‌های مهر تحصیلی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار و حمایت از حوزه‌های علمیه.

وی با اشاره به تلاش‌های اداره‌کل اوقاف در تقویت همگرایی اجتماعی، برگزاری نشست‌های مشترک میان علمای شیعه و اهل سنت را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم وحدت مذهبی در استان دانست و افزود: این روند می‌تواند انسجام اجتماعی و همگرایی دینی را بیش از پیش تقویت کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگ سامانه گرمسیری پرداخت و آن را ظرفیتی مهم برای سرمایه‌گذاری و توسعه فرصت‌های اقتصادی عنوان کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تقدیر ویژه از میزبانی شایسته مردم کرمانشاه در ایام اربعین و مدیریت مطلوب استانداری و دستگاه‌های استانی در مرز خسروی، گفت: کرمانشاه در برگزاری مراسم اربعین، الگویی ملی از هماهنگی و خدمت‌رسانی را ارائه داد و این موفقیت حاصل پیگیری‌های استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان با برنامه‌های اوقاف بود.

وی افزود: استان کرمانشاه در حوزه‌های قرآنی، حمایت از اقشار محروم و ایجاد فضای همگرایی مذهبی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان اوقاف همچنین بر تداوم همکاری‌های مشترک با مدیریت ارشد استان تأکید کرد و گفت: این تعاملات می‌تواند در حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه اثرگذار باشد.

در پایان جلسه نیز موضوعات مربوط به رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل اوقاف و همچنین حل اختلافات حقوقی میان نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه و اداره‌کل اوقاف استان مورد بررسی و توافق قرار گرفت.