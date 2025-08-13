https://mehrnews.com/x38LTT ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲ کد خبر 6559281 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲ وضعیت پارکینگهای مرز خسروی یک روز مانده به اربعین حسینی کرمانشاه- یک روز مانده به اربعین حسینی پارکینگهای مرزی خسروی مملو از خودروهای زائران است. دریافت 28 MB کد خبر 6559281 کپی شد مطالب مرتبط ثبت ۶۹هزار و ۷۴۹ تردد در مرز خسروی طی ۲۱ مرداد خدمترسانی ۲۴ساعته مواکب عراقی در مرز منذریه وضعیت تردد در مرز خسروی؛ شامگاه سهشنبه ۲۱ مرداد قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی از مواکب اربعین در کرمانشاه بازدید کرد وزیر کشور: خروج بیش از ۶۵۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی برچسبها اربعین حسینی مرز خسروی اربعین 1404
