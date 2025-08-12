قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی از مواکب اربعین در کرمانشاه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت این سازمان با سفر به استان کرمانشاه، که به «دروازه کربلا» شهرت دارد، از روند خدمت‌رسانی مواکب اربعین حسینی در مسیر زائران بازدید کردند.

این بازدید، که در شهرهای کنگاور، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و مرز خسروی انجام شد، با هدف تقویت هماهنگی میان فعالان فرهنگی و خادمان اربعین صورت گرفت.

تقدیر از خادمان مواکب

این دو مقام مسئول ضمن گفت‌وگو با دست‌اندرکاران مواکب، از تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها در خدمت به زائران اربعین حسینی قدردانی کردند.

براساس این گزارش مرز خسروی، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ورود زائران به عتبات عالیات در عراق، این روزها شاهد حضور گسترده مردم کرمانشاه و استان‌های هم‌جوار است که با شور و اشتیاق به پذیرایی از زائران مشغول‌اند، این صحنه‌ها، که یادآور شعار «حب الحسین یجمعنا» است، امسال با جلوه‌ای ویژه از همبستگی و خدمت عاشقانه همراه شده است.

حجت‌الاسلام حریزاوی در جریان این بازدید، به‌ویژه از سه موکب بزرگ در شهرستان کنگاور، شامل موکب الشهدا، موکب مدافعان حرم و موکب مردمی دانشگاه آزاد، بازدید کرد و تلاش‌های خادمان این مواکب را ستود.

او با اشاره به اهمیت فرهنگی و معنوی اربعین، این مراسم را فرصتی برای تقویت وحدت و هم‌افزایی میان اقشار مختلف جامعه دانست.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی همچنین به حدیثی از امام حسن عسکری (ع) استناد کرد که زیارت اربعین را یکی از پنج نشانه مؤمن برشمرده و بر اهمیت این آئین تأکید کرد.

خدمت رسانی مواکب مردمی در مرز خسروی

مرز خسروی، که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی زائران اربعین تبدیل شده، هرساله میزبان هزاران نفر از زائرانی است که از سراسر ایران به سمت کربلای معلی حرکت می‌کنند.

مواکب مستقر در این مسیر، با ارائه خدمات متنوع از جمله غذا، اسکان و کمک‌های پزشکی، نقش مهمی در تسهیل سفر زائران ایفا می‌کنند و حضور مقامات سازمان تبلیغات اسلامی در این مناطق، نشانه‌ای از توجه ویژه به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی در این رویداد بزرگ مذهبی است.

این بازدید در حالی انجام شد که مراسم اربعین حسینی هرساله به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی جهان با شور و شعور خاصی برگزار می‌شود.

خادمان مواکب در کرمانشاه، با تکیه بر سنت دیرینه مهمان‌نوازی، تلاش می‌کنند تا تجربه‌ای معنوی و راحت برای زائران فراهم آورند.

انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روز اربعین، حجم زائران در این مسیر افزایش یابد و مواکب با آمادگی بیشتری به خدمت‌رسانی ادامه دهند.