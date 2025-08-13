ثبت ۶۹هزار و ۷۴۹ تردد در مرز خسروی طی ۲۱ مرداد

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تازه‌ترین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی اظهار کرد: بر اساس آمار قطعی روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، تعداد ۵۲ هزار و ۷۰۹ نفر وارد کشور و ۱۷ هزار و ۴۰ نفر از مرز خسروی خارج شده‌اند که در مجموع ۶۹ هزار و ۷۴۹ تردد را در این روز رقم زده است.

وی افزود: جمع کل ترددهای ثبت‌شده از روز اول مرداد تا پایان روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، به ۷۳۸ هزار و ۳۹۵ نفر رسیده است. این روند نشان می‌دهد مرز خسروی همچنان یکی از کانون‌های اصلی عبور زائران محسوب می‌شود و حجم سفرها با نزدیک شدن به اوج عملیات اربعین رو به افزایش است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات مدیریتی برای تسهیل عبور و مرور خاطرنشان کرد: تمام نیروهای راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای و دستگاه‌های همکار به صورت شبانه‌روزی در مرز و محورهای منتهی به آن مستقر هستند تا مدیریت ترافیک ورودی و خروجی، سامان‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، و خدمات‌رسانی به زائران با کمترین وقفه انجام شود.

خسروی با قدردانی از همکاری پلیس‌راه، پایانه‌های مرزی و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز گفت: هماهنگی‌های لازم برای پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سفر، از جمله تأمین ناوگان، اطلاع‌رسانی میدانی و آماده‌باش نیروها در نقاط پرتردد در دستور کار قرار دارد تا روند بازگشت و ورود زائران نیز با نظم و ایمنی کامل مدیریت شود.

وی تاکید کرد: آمارها به صورت مستمر پایش و به‌روزرسانی می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای واقعیت‌های میدانی انجام گیرد.