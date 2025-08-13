به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز در مسیر جاده بصره در خاک عراق، یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین حسینی دچار سانحه شد که در پی آن پنج نفر از زائران شهرستان باغ‌ملک جان باختند و ۲۲ نفر دیگر مصدوم شدند. این اتوبوس حامل زائرانی از بخش میداود شهرستان باغ‌ملک بود که در مسیر زیارت حرم اباعبدالله الحسین (ع) قرار داشتند.

حجت‌الله خسروی، فرماندار باغ‌ملک، با تأیید این خبر اظهار کرد: این حادثه در ۲۰ کیلومتری جاده بصره رخ داد و متأسفانه پنج نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند. مصدومان نیز که همگی از بخش میداود هستند، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و انتقال پیکر جان‌باختگان افزود: در حال حاضر معاون فرمانداری باغ‌ملک، بخشدار میداود و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مرز شلمچه اعزام شده‌اند تا ضمن پیگیری روند درمان مصدومان، هماهنگی‌های لازم برای انتقال پیکر جان‌باختگان به شهرستان انجام شود.

فرماندار باغ‌ملک ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ‌دیده، تأکید کرد: تمامی امکانات شهرستان برای تسریع در روند درمان و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان بسیج شده است و پیگیری‌های لازم از طریق مراجع ذی‌ربط در حال انجام است.

این حادثه در حالی رخ داد که هزاران زائر ایرانی در مسیر سفر معنوی به کربلای معلی هستند و نهادهای امدادی و درمانی در مرزهای کشور در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران قرار دارند.